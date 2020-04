Frans Duijts is bij hoge uitzondering weer even zanger in lege schouwburg

Leuk voor de mensen thuis, maar een beetje onwennig is het wel, vertelt Duijts op het podium van De Agnietenhof. 'Zingen voor een camera zonder publiek is gewoon heel vreemd', zegt Duijts. 'Het is een hele lege zaal en dat ben ik niet gewend. Overal waar je komt zitten mensen, zijn mensen. Dan kun je ook gewoon lekker interactie met elkaar opbouwen en nu sta je tegen een apparaat te zingen. Dat vind ik toch minder leuk.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Duijts is tijdens de coronatijd op geen enkel ander verzoek tot optreden ingegaan. Al is het doel nog zo goed. 'Op het moment dat je bij een verzorgingstehuis staat of voor een beroepsgroep optreedt dan zijn er toch altijd mensen die eventjes op de foto willen', vertelt hij. 'Toch eventjes aan je willen zitten. Dat moeten we met z'n allen zien te voorkomen. Daarom doe ik het nu even niet. Zo meteen, als er weer een gezonde situatie is, dan wil ik het gaan doen.'

'Ik zie overal wel handel in'

De afgelopen weken werkt hij gewoon weer voor het sloop- en handelsbedrijf van zijn ouders, zoals voor zijn zangcarrière. 'Ik ga de klanten af', vertelt de zanger. 'Ik ben zo'n mannetje dat overal wel handel in ziet dus ik koop van alles en ik verkoop van alles.'

En dat bevalt hem eigenlijk prima. Duijts: 'Ik zei van de week tegen mijn vrouw: 'misschien blijf ik wel in de handel en laat het zingen maar lekker zitten. Doe ik dat er een beetje bij', zegt hij lachend. 'Nee, dat gaat niet gebeuren hoor, maar ik vind het wel leuk.'

Agnietenhof mist de bezoekers en artiesten

Rachel van der Schaaf van De Agnietenhof is blij dat hij net als vele andere lokale artiesten toch naar de gesloten schouwburg is gekomen voor het online programma. 'We missen onze bezoekers, we missen de artiesten', zegt zij. 'Dan ga je bedenken wat je kunt doen om de artiesten toch bij de bezoekers in de huiskamer te brengen. Toen hebben we ervoor gekozen om vooral lokale artiesten te benaderen om hen via deze opnames toch te verbinden met de bezoekers.'

Het programma bevat verder muziek, dans, poëzie en verhalen van onder meer Jeroen & Marleen, Sven Ariaans, Janine Waardenburg en Rob Orlemans. Er worden de komende weken circa tien afleveringen uitgezonden onder de naam Thuis met Agnietenhof. Deze worden iedere vrijdag en dinsdagavond gepubliceerd op de website van de Agnietenhof.

Beluister hier het gesprek met Frans Duijts: