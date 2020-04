Rijk van Nijmegen wandelt voor fitcoins: 'Echt iets betekenen'

Rijk van Nijmegen Vitaal spoort de inwoners van regio Nijmegen aan om in beweging te komen voor alle medewerkers die meehelpen het coronavirus in te dammen. Volgens de organisatie kunnen alle inwoners zogenaamde ‘Fitcoins’ verdienen door sportief bezig te zijn. Deze Fitcoins kunnen daarna gedoneerd worden aan medewerkers in beroepen die op het moment bezig zijn om het virus te bestrijden.

Hart onder de riem

Gerjo Schepers van Rijk van Nijmegen Vitaal vertelt dat de organisatie enerzijds de inwoners meer wil laten bewegen en tegelijkertijd alle medewerkers een hart onder de riem wil steken: “We kunnen nu natuurlijk wel gaan klappen, maar we kunnen ook kijken of we echt iets kunnen betekenen voor al deze fantastische mensen die onze stad dragen.”

Fitcoins

Om zoveel mogelijk mensen in beweging te laten komen heeft de organisatie de handen ineen geslagen met gezondheidsbeweging It’s My Life. Via de It’s My Life-app kunnen deelnemers Fitcoins sparen met hun smartphone. Elke 1000 stappen wordt beloond met 1 Fitcoin. Deze Fitcoins kunnen dan gedoneerd worden aan bijvoorbeeld vrijwilligers, vakkenvullers en zorgmedewerkers die de Fitcoins kunnen verzilveren en er dan een voucher voor terugkrijgen. Ook gezondheidscoach Anette van Haren is enthousiast over de actie: “Hiermee gaan we Nijmegen en omgeving besmetten met het gezondheidsvirus. Laten we samen meer gaan bewegen, zowel voor jezelf als voor al die kanjers die nu zo hard werken in deze crisis.”

Verschillende acties

Voetbalclub NEC reageerde direct positief op de actie en stelde 50 kaartjes beschikbaar. “Fantastisch dat NEC direct wil helpen om de stad in beweging te krijgen en de vakkenvullers extra in het zonnetje te zetten”, aldus Isabel Voet van Rijk van Nijmegen Vitaal. Naast bewegen, zijn ook gezonde voeding, ontspanning en goed slapen belangrijk om weerstand op te bouwen tegen het coronavirus, waardoor de effecten van het virus zo veel mogelijk worden beperkt. Verschillende maatschappelijke partners waaronder Werkatleet, Purpose Worx, Monkey Moves en Dr. Goodfood hebben inmiddels toegezegd de deelnemers via de app van tips en tools te voorzien om dat zo makkelijk mogelijk te realiseren.

Meedoen

Iedere inwoner van het Rijk-van-Nijmegen kan meedoen. Download de It’s My Life app en vul als bedrijfscode ‘SamenRijk’ in. De koppeling van de app met je smartphone, stappenteller of fitbit gaat redelijk eenvoudig. Vul een paar vragen in en begin met bewegen. Je krijgt zelfs een startbonus van 100 fitcoins.

In het fragment hieronder hoor je meer over de actie: