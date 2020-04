Hekwerken leiden tot nieuw conflict in Oosterbeeks bouwproject

De eigenaar van het bouwproject voor de 'kapitale villa en twee volumineuze woonhuizen' in Oosterbeek heeft hekwerken rondom zijn terrein geplaatst. Dat is tegen de gemaakte afspraken in, zegt vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen. 'En niet één rij, maar drie hekken.'

Het gebied krijgt daardoor een uitstraling die niet past bij de 'cultuurhistorische waarden van het landschap'. Omdat het de vereniging 'na meerdere pogingen niet is gelukt een gesprek aan te gaan', richt zij zich nu in een brief tot het college. Dat stuit wethouder Jasper Verstand weer tegen de borst.

'Gesprek aangeboden'

'Vorige week nog zat ik met een bestuurder van de vereniging om tafel', vertelt Verstand. 'Daarin heb ik ook de omgang met elkaar besproken. Daar hebben wij als college richting deze partij nog wel wat op aan te merken. Bijvoorbeeld wanneer zij de integriteit van ambtenaren in twijfel trekken.' Ook zegt Verstand aan voorzitter Flip Witte te hebben aangeboden met hem en de eigenaar van het betreffende perceel in gesprek te willen.

'We zijn al jaren intensief met de situatie aan de Geelkerkenkamp bezig', vervolgt Verstand. Er lopen volgens hem nog verschillende juridische procedures. Dat heeft de gemeente bij elkaar al tienduizenden euro's gekost, weet Verstand. 'Ik wil dat afronden. Misschien kan dat niet naar ieder zijn tevredenheid, maar we moeten er een keer een streep onder zetten.' Dat gesprek wordt gepland, volgens Verstand.

'Vervelende sfeer ontstaan'

'Mijn verbazing is dan ook groot als je binnen twee dagen een brief ontvangt waarin staat dat de communicatie niet goed is.' Maar dat is volgens hem 'een beetje de stijl' van Vijf Dorpen in ’t Groen: de vereniging zou zich 'afzetten tegen de gemeente'. Er is volgens de wethouder een vervelende sfeer ontstaan, die ook niet goed is voor de buurt.

Vijf Dorpen wijst op eerdere afspraken. Daarin zou staan dat er geen hekwerk, maar een haag rondom het perceel komt. Nu staan er drie rijen hekken. De vereniging vraagt de gemeente om de eigenaar te sommeren deze weg te halen en desnoods gezamenlijk de juridische strijd met hem aan te gaan.

Ook andere beloftes zoals 'ecologisch beheer' van het terrein zouden volgens de vereniging niet zijn ingelost. 'De nieuwe eigenaar hanteert de gifspuit en onlangs werden twee enorme tanks met gier over het land uitgereden, met een penetrante stank voor omwonenden tot gevolg', schrijven zij. Afspraken horen volgens hen te worden nageleefd en beloftes nagekomen. 'Zo simpel is het.'

'Niet mooi, maar het mag'

Verstand vindt de hekwerken die nu geplaatst zijn 'ook niet mooi'. Maar juridisch mag het, volgens hem. De wethouder snapt ook de beweegredenen van de eigenaar. 'Er waren daar veel vernielingen, er werden honden uitgelaten en planten en struiken uit de grond getrokken. Dat je je eigendom dan wilt beschermen, begrijp ik.'

'Veertig keer kapot geknipt'

Volgens Verstand is er eerst een hekwerk geplaatst met een meer open en natuurlijke uitstraling. 'Maar dat werd in een paar maanden tijd zeker veertig keer kapot geknipt.' Ondanks dat de eigenaar volgens Verstand juridisch in zijn recht staat, wil hij graag kijken hoe de partijen er in goed overleg uit kunnen komen. 'Dat gesprek wil ik heel graag aangaan.'

Al met al vindt de wethouder dat het terrein een flinke impuls heeft gekregen en nu bovendien 'veel groener' is. 'Het was een akker met alleen wat maïs.' Ook ziet Verstand dat de gemeente telkens in het gelijk wordt gesteld in rechtszaken rondom inrichting en groenvoorziening.

