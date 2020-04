Kritiek en lof na realisatie TimpDrive in Ulft

'Ik kan me bij de verontrustheid wel wat voorstellen', zegt eigenaar Winters, zelf afkomstig uit Etten. 'Maar ik denk dat het hard mee zal vallen. Waar het nu op gestoeld is, is dat de plaatselijke horecaondernemer de omzet weggenomen wordt. Via sociale media wordt natuurlijk veel geroepen, maar er heeft mij nog geen een ondernemer opgebeld om te zeggen: ‘hé Theo, wat maak je nou?’' Daarnaast denkt Winters dat hij niet veel omzet zal weghalen bij lokale cafetaria's, omdat mensen volgens hem vasthouden aan hun eigen, vertrouwde snackbar. 'Het is vrij nieuw, je komt er een keer, je komt er later nog een keer, maar daarna ga je weer bij je plaatselijke cafetaria wat halen', zo schetst de eigenaar zijn verwachting.

Hij vindt het dan ook moeilijk inschatten hoeveel hij om gaat zetten met de drive-through. Door het besluit van het kabinet om tot 1 juni alle evenementen te verbieden, werd hij echter gedwongen om creatieve oplossingen te zoeken om in ieder geval nog iets te verdienen. 'In verhouding met wat we normaal doen zijn dit druppels op een gloeiende plaat, maar alle kleine beetjes helpen', aldus Winters, die normaal catering verzorgt bij onder meer festivals. In eerste instantie zit de TimpDrive tot eind mei op het Huntenpop-terrein. 'Mochten evenementen nog langer niet doorgaan, kunnen we het verlengen', vertelt Winters, die daarbij steun krijgt van de gemeente. 'Dat vinden we ook zeer te waarderen.'