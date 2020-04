Uniek stukje Epe verdient meer aandacht: 'Toeristen vinden het fantastisch'

Ze zijn stoffig, zitten vol met gaten en kunnen water slecht afvoeren. De zandwegen in Epe zijn volgens de lokale VVD in slechte staat. En dat is zonde, zegt fractievoorzitter Ruud Jager. 'Inwoners en toeristen vinden het fantastisch dat we hier zoveel zandwegen hebben en het is wat mij betreft een unique selling point.'

In de gemeente Epe ligt ongeveer 160 kilometer aan zandweg. 'Dat is van Epe tot Maastricht', benadrukt Jager. 'Dat is ontzettend veel.' Volgens hem is het broodnodig dat deze onverharde wegen beter onderhouden worden. 'De zandwegen in onze gemeente zijn een stukje cultureel erfgoed.'

Probleem van alle tijden

Het probleem is volgens Jager niet alleen van deze tijd. 'In oude stukken valt te lezen dat de wegen tot het begin van de negentiende eeuw zeer slecht waren. Ook doorgaande wegen waren zandwegen en daar werd praktisch niets aan gedaan. Halverwege de negentiende eeuw was het onderhoud van wegen een hoofdzorg en in 1855 waren de wegen weer in redelijke staat', aldus de VVD fractievoorzitter.

'Nu is het niet anders. Onze zandwegen hebben goed onderhoud nodig', stelt hij. 'We rijden niet meer met paard en wagen, maar ook met moderne auto's en de elektrische fiets. Ook hebben we een veranderend klimaat. Het zorgt voor langere en drogere periodes. En als het nat is, zijn de buien heftiger. Daarom moeten we de zandweg opnieuw ontdekken. Zeg maar versie 2.0 in het kwadraat.'

30 kilometer per uur

Naast het extra onderhoud dat gedaan moet worden, wil Jager dat de maximumsnelheid van alle onverharde wegen in het buitengebied terug gaat naar 30 kilometer per uur. Momenteel is dat nog 60 km/u. 'Daarmee kan het dus bijdragen aan de veiligheid op die onverharde wegen', zegt de VVD-fractievoorzitter.

Openbare ruimte

Volgens wethouder Robert Scholten zijn de voorgestelde plannen te kort door de bocht. 'Dit thema valt onder het onderhoud openbare ruimte. We hebben inmiddels 'Epe Spreekt' ingezet, waarin we inwoners de ruimte gaven om hun beleving te delen. De volgende stap is om met inwoners te spreken over de totale openbare ruimte, dus ook zandwegen.' Daarom ziet hij het liefst dat dit onderwerp nog niet behandeld wordt.

Een nipte meerderheid van de raad is het met Scholtens standpunt eens. Het voorstel van de VVD werd donderdagavond niet aangenomen. Desondanks waren veel raadsleden het wel eens met het feit dat er iets aan de zandwegen gedaan moet worden.