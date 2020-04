Kermisattractie staat niet stil tijdens coronacrisis: 'Een lichtpuntje in barre tijden'

Kermisexploitant Frank Ockers moet de zoete geur van suikerspin en oorverdovende achtbaanmuziek vanwege corona even overslaan, maar hij heeft niet stilgezeten. Voor zijn bedrijfspand in Wijchen staat een eenzame attractie met een opbeurende boodschap voor alle voorbijgangers.

‘We kunnen nu natuurlijk geen kermis draaien. Na een zware winterperiode met veel onderhoudskosten, zitten we vanwege corona nog langer zonder inkomen dan we hadden gehoopt’, weet Ockers. Inmiddels staan al zijn attracties weer in Wijchen. De ‘Extreme Trip’ heeft een speciale plek voor het bedrijfspand gekregen.

‘Daar zit sinds kort nieuwe LED-verlichting op’, vertelt hij. ‘De lichtshow wilden we op locatie testen, zodat iedereen een beetje kan meegenieten. Al vrij snel kregen we een hoop positieve reacties van voorbijgangers, dus toen hebben we besloten een mooie banner aan het ding te hangen. Hopelijk is het een lichtpuntje in barre tijden.'

Corona-vrije kermis

‘Kermisbureau Ockers wenst iedereen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd’, luidt de boodschap op het spandoek. Het gevaarte, inclusief opbeurende banner, staat er tot volgende week. Dan zit het onderhoud er weer op. ‘Een slimme, coronavrije kermis is niet te doen, dus we moeten toch kijken hoe we de komende maanden overleven. Maar we komen zeker terug’, garandeert Ockers.