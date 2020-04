Tegeltjes om de vrijheid te vieren, ze komen er in Wijchen

‘Het idee is om een tegeltje vorm te geven met een vrijheidsboodschap, maar het mag ook een op stuk karton of lapje katoen’, weet Julia Arnscheidt, publieksmedewerker van de bibliotheek. ‘In tijden van corona is het natuurlijk een extra actueel thema, omdat we toch beperkt worden in onze vrijheid.’

De actie dient volgens Arnscheidt dan ook twee doelen: terugblikken op de geschiedenis van het land én een momentje pakken om in quarantaine stil te staan bij alles wat men normaal misschien voor lief neemt.

Vrijheidstentoonstelling

‘Je kan thuis creatief aan de slag, met je kinderen, of misschien met je vrienden en familie via een videochat’, vertelt de bibliotheekmedewerker. ‘Op die manier hoop ik dat de actie verbindt en inspireert.’

Uiteindelijk wil de Wijchense bieb alle creaties tentoonstellen in de wandelgangen van de boekerij. ‘Als we dan weer samen mogen komen, nodigen we iedereen uit om een kijkje te komen nemen’, besluit Arnscheidt.