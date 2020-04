Aantal otters in onze provincie nog steeds op één hand te tellen

In Gelderland leven vijf otters. Ondanks het vele water in onze provincie is dat maar een fractie van de in totaal 360 otters in ons land.

In 2002 werd het marterachtige dier geherintroduceerd nadat het in de jaren '80 was uitgestorven. Ook in de Gelderse Poort komen sinds 2014 weer otters voor. Volgens de Zoogdiervereniging is het aantal otters dat in onze provincie leeft 'stabiel', terwijl er in provincies als Friesland en Overijssel een duidelijke groei te zien is.

Zeker vergeleken met bevers komen relatief veel otters om in het verkeer. Dat komt volgens Elze Polman van de Zoogdiervereniging doordat de dieren zich graag over land verplaatsen. Om naar een ander deel van hun leefgebied te gaan, steken otters vaak de weg over. Faunatunnels kunnen helpen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Elze gaat samen met BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink op zoek naar sporen van de levendige diertjes. Al snel blijkt dat otters een voorkeur hebben voor kleine bruggetjes...

In de Ooij-polder zijn bij de Duitse grens recent nog ottersporen gevonden. Om het dier zelf te zien, moet je heel veel geluk hebben. Otters zijn vooral 's nachts actief. Om te ontdekken of er in een gebied otters leven, gaan onderzoekers daarom vooral op zoek naar de poep van het beestje, zogeheten spraints. Die gebruiken de dieren om hun territorium te markeren. Zo weten andere otters dat het gebied al bezet is. De spraints zijn te herkenbaar omdat ze vissenschubben en graatjes bevatten. Ook door de sterke geur is otterpoep te herkennen...

De derde plek die Elze en Laurens onderzoeken ziet er veelbelovend uit. Op de oever onder een fietsbrug ligt oude poep, dat vol zit met schubben en graatjes, maar de typische geur is inmiddels verdwenen. Ook liggen er opengebroken mosselschelpen, wat ook het werk van een otter zou kunnen zijn.

Pasgeboren otters zijn blind

Behalve mosselen eten otters ook kikkers, vogels en vooral veel vis. Gevangen prooien worden naar de kant gebracht en daar peuzelt de otter zijn maaltje op. Een otter eet 1 tot 1,5 kilo per dag. De dieren kunnen het hele jaar door jongen krijgen, maar in ons land gebeurt dat vooral in het voorjaar en de zomer. Na een draagtijd van twee maanden worden over het algemeen twee à drie jongen geboren. De jonge dieren zijn dan nog blind en hebben geen tanden. Gemiddeld worden otters drie tot vier jaar oud.

Faunatunnels kunnen verkeersslachtoffers voorkomen. (Beeld: ARK Natuurontwikkeling)

Ecoloog Elze Polman heeft op YouTube een eigen kanaal waar ze dierenprogramma's maakt speciaal voor kinderen. In Elze's Dierenwereld stond eerder ook de otter centraal...

