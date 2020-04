Raad Montferland vraagt steun voor voedselbank

'Er komen nu mensen bij de voedselbank die dat in hun stoutste dromen niet konden bedenken', zegt Els Rutting van de PvdA. De voedselbank heeft tot 1 juni de voorwaarden waaronder mensen in aanmerking komen voor voedselpakketten geschrapt, waarbij de gebruikelijke check van het inkomen komt te vervallen.

Belangrijkheid van organisatie

In een motie vroegen de oppositiepartijen donderdagavond om steun voor de Voedselbank Montferland in deze lastige tijd. 'Het is te kort door de bocht dat het ons gaat om financiële middelen, het gaat ons om de belangrijkheid van de organisatie als zodanig', zegt Rutting.

Coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en Lokaal Belang Montferland onderkennen de steun voor de voedselbank, maar niet per se met financiële middelen. 'We willen niet de illusie wekken met deze motie dat middelen zomaar die kant op komen', zegt Maikel Steenkamp van de VVD.

Wethouder al langer in gesprek

Wethouder Som is sinds begin maart in gesprek met de voedselbank over een subsidieaanvraag van 10.000 euro voor 2020 die onvoldoende is onderbouwd, waardoor deze nog niet is toegekend. 'Ik wil zeker met de voedselbank zoeken naar mogelijkheden en kijken waar we als gemeente kunnen helpen', geeft Som aan.