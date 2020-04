Corona dreigt uitvaart gitarist Will Theunissen te verpesten: 'Dat is toch een drama'

Will Theunissen (65) stond als gitarist mede aan de basis van de Frank Boeijen Groep. De geboren Nijmegenaar is ongeneeslijk ziek en heeft zijn uitvaart tot in de puntjes geregeld. Maar de coronacrisis lijkt zelfs zijn laatste wensen te verpesten. 'Ja, dat is echt een drama.'

Will hoorde drie jaar terug dat hij medisch is opgegeven. 'Het gekke is: als je al een tijd weet dat je dood gaat, kijk je ook al over je dood heen. Dat is heel raar, dan ben je eigenlijk een soort feestje aan het creëren waar je zelf niet bij bent. Ja, je mag stil liggen. Je weet wie er allemaal zo gaan komen, wie je gaat uitnodigen en welke muziek er allemaal komt. Wie er voor je gaat zingen en wie er muziek gaat maken.'

Muzikantenkist

Will liet een echte muzikantenkist ontwerpen en werkte zijn uitvaart uit. 'Er moet een soort afterparty komen, want er moet ook wat gedronken worden. Niet alleen koffie en een plakje cake en dan naar huis. Nee, ook iets positiefs. Proost er één op mij! En als die ene dan op is, pak er dan gerust nog een. Het is toch een bijzondere dag.'

Door de coronacrisis zal dat nu niet de door Will geplande dag worden: 'Ja, dat is natuurlijk heel jammer. Zeker voor het aantal mensen dat ik wilde uitnodigen en de mooie ideeën die we hadden. Ik geloof dat je nu maximaal dertig mensen mag uitnodigen met minstens anderhalve meter ertussen bij een uitvaart. Dat is schrijnend.'

Thuis in Tiel zit Will in quarantaine met vriendin Erica: 'Het was zo dat ik zeven dagen in de week wel vrienden op bezoek kreeg. Die tilden mij dan weer over een dood punt. Even muziek maken of gezellig samen lachen. Dat zijn hele belangrijke dingen, die ik nu wel heel erg mis. Daar ben ik niet uniek in hoor, er zijn er in Nederland duizenden. Nu komen mensen langs en dan staan ze voor het raam, zetten ze een kusje op de ruit.'

'Je loopt helemaal leeg'

De muzikant ligt voornamelijk op bed. 'Je merkt nu wel dat het einde oefening wordt. Je loopt helemaal leeg qua energieniveau en qua spierkracht. En sinds kort is gitaarspelen er ook niet meer bij. En als gitaarspelen niet meer kan, dan houdt het op te bestaan. Dan is er niet veel meer aan, natuurlijk. Er zit niet veel meer, waarvan je zegt: dit is het leven waard.'

'Ik heb nog wel een rolstoel gekocht, die is afgelopen weekeinde bezorgd. Mooi ding, beetje race-rolstoeltje, hartstikke licht en daar hoop ik nog een beetje mee heen en weer te hobbelen. Het heeft inklapbare leuningen, dan kan ik misschien nog net even een gitaar eroverheen hengelen!'

Presentator Eric van den Berg ging onlangs bij Will op bezoek en sprak met hem over zijn jeugd in Nijmegen, de Frank Boeijen Groep, dozen wit poeder, het geheim van een goede hoeklijn, Blues voor Erica en onder meer over het naderende einde.