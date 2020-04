Achterhoekse jongeren wachten op nieuwe 'go' om beugels te printen

'Er is zoveel geprint dat we op dit moment wachten of er nog weer nieuwe onderdelen worden gevraagd', zegt Frits Sijbel die het plan voor het printen van de beugels heeft opgezet. Dat de jeugd het printen van de beugels enthousiast heeft opgepakt noemt Sijbel redelijk uniek. 'De eerste serie beugels die zijn vervoerd waren er 64 en bij de tweede serie zaten we op ruim driehonderd', aldus Sijbel.

Bekijk hier de video (tekst gaat daaronder verder):

Foto: Regio8

'Met elke bril die je maakt, help je iemand'

Het materiaal voor het maken van de 3D beugels wordt gesponsord door de industrie in de Achterhoek. Nadat de beugels zijn geassembleerd tot spatscherm op de hogeschool in Vlissingen worden ze nu gebruikt bij de ambulancedienst van het Witte Kruis in Doetinchem.

De 14-jarige Ruben Balduc uit Winterswijk is één van de deelnemers aan het project. Hij heeft zo'n tien beugels voor spatschermen gemaakt. 'Met elke bril die je maakt, help je iemand', vertelt Ruben. Mocht de vraag komen om meer beugels te printen, zal hij zeker weer meewerken.



Dat geldt ook voor de 11-jarige Robbert Bruggink. 'Je kunt mensenlevens redden met deze dingen. Het is bijzonder dat je dat kunt doen', zegt Robbert.

Behoefte afstemmen

De stuurgroep, die het project heeft uitgerold over de Achterhoek, heeft grote zorgorganisaties benaderd met de vraag of er meer behoefte is aan spatbrillen. 'Als inderdaad de vraag en het aanbod zo ver uit elkaar gaan lopen dat we nog veel meer onderdelen moeten maken, dan zullen er nog flink wat kilometers aan materiaal geprint moeten worden', zegt Sijbel.