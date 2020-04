Erik van Boer Zoekt Vrouw houdt gemoederen flink bezig

Paardenhouder Erik Braat uit Wenum-Wiesel houdt de gemoederen flink bezig. Erik doet mee aan het razend populaire televisieprogramma Boer Zoekt Vrouw. In de uitzending van zondag wordt duidelijk of hij melkveehoudster Annemiek aan de haak slaat.

De spanning tussen Erik en Annemiek is groot. De boerin heeft gevoelens voor Erik, maar ze ziet nogal wat beren op de weg. Zelf woont ze in Drenthe en ze vindt de afstand naar Wenum-Wiesel te groot. 'Het is anderhalf uur rijden. Ik kan Drenthe en Gelderland niet dichter bij elkaar krijgen.'

'Ik ben ook niet toe aan een latrelatie. Op langere termijn gaat dat pijn doen', vertelde de boerin in het programma. Vervolgens vroeg ze Erik of hij zijn tas in wil pakken.

Tranen in de keuken

Of Erik ook echt vertrekt, wordt zondag duidelijk. In de laatste seconden van Boer Zoekt Vrouw was, alvast als voorproefje, te zien dat de Gelderse paardenhouder het daar toch niet helemaal mee eens is. En Annemiek staat te huilen in haar keuken.

Boer Zoekt Vrouw wordt iedere week door ruim drie miljoen mensen bekeken.