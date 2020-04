De coronamaatregelen hebben grote impact op hoe we ons voelen

Die laatste groep is opvallend. Jongeren tussen 18 en 24 jaar geven in het onderzoek aan dat ze het virus zelf het minst bedreigend achten voor hun gezondheid. De maatregelen die verspreiding van het virus moeten voorkomen lijkt op die groep juist een grotere psychologische impact te hebben.

Verschil jong en oud

Door de maatregelen zijn onder andere uitgaansgelegenheden gesloten, worden evenementen afgelast en mogen mensen ook niet meer in groepen bij elkaar komen. Meer dan de helft van deze jongeren geeft in het onderzoek aan niets meer te hebben om naar uit te kijken.

Dat is beduidend meer dan de mensen boven de 65 jaar aangeven. Van hen zegt 22 procent aan niets meer te hebben om naar uit te kijken. 'Het onderzoek zegt dat de impact groot is. Dat jongeren contacten missen', reageert gedeputeerde Peter van 't Hoog. 'Dit is een heel opvallend cijfer. We hebben veel aandacht gehad voor de ouderen en de kwetsbaren, maar het betekent dat we ook aandacht moeten hebben voor de jongeren.'

Eerder deze week kwamen de eerste resultaten al naar buiten.

Foto: Unsplash

Lees ook: Eén op de acht mensen voelt zich eenzaam door coronamaatregelen

Meer dan vijfduizend mensen vulden de vragenlijsten in, van wie er 4.786 aangaven in Gelderland te wonen. Uit de vragenlijsten blijkt onder meer dat één op de acht mensen zich eenzaam voelt in deze periode met coronamaatregelen. Eén op de vier mensen geeft aan dat ze vaker andere mensen helpen dan voor de coronacrisis.

De provincie hield afgelopen jaar een soortgelijk onderzoek onder Gelderlanders. Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen tegen de verspreiding ervan is dit jaar besloten het onderzoek te vervroegen. Ook wordt gericht gevraagd naar de gevolgen van de crisis.

Verlies van werk heeft invloed

Een grote meerderheid vindt het coronavirus bedreigend voor de economische situatie. Van de mensen met een dienstverband zegt meer dan een vijfde op korte termijn enige vrees te hebben voor verlies van zijn of haar baan. Bij de werkzoekenden is dat nog veel groter. Tweederde denkt op korte termijn geen baan te kunnen vinden.

Voor ondernemers is er de angst dat ze failliet kunnen gaan. Vier op de tien zelfstandigen met personeel geeft aan daar helemaal niet bang voor te zijn. Bijna een derde van de zelfstandigen zonder personeel zegt haar inkomen al grotendeels te zijn verloren.

Vrouwen ervaren meer stress

Toch houdt de overgrote meerderheid zich aan de adviezen van de regering. Acht op de tien blijft thuis en bijna negen op de tien vermijdt fysiek contact. Bijna veertig procent van de vrouwen zegt vaker gestrest te zijn sinds de coronauitbraak, tegenover ruim 23 procent van de mannen. En opvallend is dat één op de vijf Gelderlanders bang is om naar de huisarts te gaan vanwege zorgen om besmettingsgevaar.

De komende twee maanden wordt het onderzoek regelmatig herhaald, om te zien of het gevoel van mensen verandert. Economische cijfers over bijvoorbeeld aanvragen van uitkeringen of medische cijfers over ziekenhuisopnames, worden ook bijgehouden.

Met de gegevens uit het onderzoek dat nu naar buiten komt, wil de provincie meer inzicht krijgen in hoe mensen zich voelen en hoe mensen geholpen kunnen worden. 'Het helpt ons op de korte en zeker de langere termijn om de juiste maatregelen te nemen', zegt Van 't Hoog.