Gelderland telt 374 coronadoden, aantal mogelijk nog hoger

15 mensen uit Heerde zijn volgens de GGD-cijfers overleden aan het coronavirus, 14 uit Nunspeet, 14 uit de gemeente Neder-Betuwe en 12 uit Oldebroek.

38 doden in Nijmegen

In Nijmegen zijn 38 doden door het coronavirus. Dat is het hoogste aantal per gemeente, maar er wonen ook veel meer mensen dan in de hiervoor genoemde gemeenten.

Bekijk op de kaart hieronder hoeveel mensen er uit jouw gemeente zijn overleden aan het coronavirus. De tekst gaat daaronder verder.

Als je op een gemeente klikt, zie je ook het aantal ziekenhuisopnames en het totale aantal (bekende) coronapatiënten.

Geen doden gemeld in Putten en Rozendaal

Uit de gemeenten Putten en Rozendaal waren tot donderdag 10.00 uur nog helemaal geen overlijdensgevallen gemeld bij de GGD. Wel zijn ook daar besmettingen en zijn inwoners in het ziekenhuis opgenomen. Het totaal aantal ziekenhuisopnames in onze provincie staat nu op 1068.

Minimale aantallen

De GGD geeft minimale aantallen. Er zijn in werkelijkheid waarschijnlijk meer mensen overleden aan het coronavirus. Het is namelijk niet altijd bekend of iemand corona heeft, omdat niet iedereen in Nederland op het coronavirus getest wordt. Ook is het niet altijd bekend waar een patiënt woont.

Vanmiddag maakt het RIVM weer nieuwe cijfers bekend.

