Familie omgekomen Robert 'geschokt' over conclusies 112-onderzoek

De familie van de omgekomen GGZ-patiënt Robert is geschokt over de conclusies van het 112-onderzoek door de politie. Dat zegt hun advocaat.

De politie geeft toe te laat te hebben gereageerd op meldingen bij het RIBW in Wageningen en op telefoontjes van omwonenden. Twee begeleiders raakten op 19 februari bij het fatale incident gewond en de bewoner van 27 kwam om.

De familie van Robert laat via haar advocaat Richard Korver weten 'het op prijs te stellen dat de politie transparant is in die conclusies en dat de politie die ook tevoren met hen heeft gedeeld'.

Op Radio Gelderland sprak Irene ten Voorde met verslaggever Ellen Kamphorst die de zaak steeds heeft gevolgd.

De raadsman: 'Het is voor de familie moeilijk te begrijpen dat hun geliefde familielid, die ze aan de zorg van het RIBW hadden toevertrouwd, hen op deze wijze aan hen is komen te ontvallen. Ze doen hun best dat een plek te geven, doch volledige transparantie en openheid over wat er dan precies is gebeurd, is daarbij van het grootste belang. De familie roept dan ook het RIBW op ook openheid van zaken te geven.'

'De onderste steen moet boven', zei Roberts vader na het overlijden van zijn zoon tegen Omroep Gelderland.

We zetten meer mensen in, zegt het RIBW

Woordvoerder Jeroen Hurkens van de instelling voor begeleid en beschermd wonen in Wageningen zegt tegen Omroep Gelderland dat de instelling 'meer mankracht en expertise' inzet sinds de dood van de bewoner.

Zie ook: Ouders onderzoeken zelf doodsoorzaak van slachtoffer Wageningen

Er lopen nog meer onderzoeken naar het gebeurde, zoals van de Rijksrecherche en van het Openbaar Ministerie. Die uitkomsten wacht de familie af, laat Korver weten.

Een van de omwonenden van het RIBW aan de Morel in Wageningen, die door het bellen van 112 contact zocht met de Meldkamer, is Jacob Taal. Hij neemt de excuses van de politie voor kennisgeving aan. 'We zijn vooral benieuwd naar de maatregelen die genomen worden, zodat dit nooit meer voorkomt. De kinderen in de straat moeten veilig buiten kunnen spelen. Wij als buurt moeten ons veilig voelen.'

'Garanties zijn niet te geven'

Taal geeft aan dat er sinds het incident op 19 februari met de dood van de bewoner tot gevolg geen incidenten zijn geweest.

'Garanties kunnen we helaas niet geven', zegt RIBW-zegsman Hurkens. 'Wel mogen de buurtbewoners verwachten dat we onze uiterste best doen om aandacht te hebben voor de begeleiders, bewoners en buurt. We zijn ook bij mensen langs geweest.'

Zie ook: Politie erkent fout en maakt excuses aan familie overleden GGZ-patiënt Robert