Nederlanders in Schotse kilt eren gevallen Canadezen

'We do remember', dat is het credo van de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums. Een levend monument voor de bevrijders van Apeldoorn en omstreken. Bijna 30 jaar geleden opgericht om iets terug te doen voor de 48th Highlanders of Canada, het regiment dat een hoofdrol speelde bij de bevrijding van Apeldoorn en omgeving.

Het regiment had z'n eigen pipeband. De spelers van deze band leverde ook hun deel in de strijd. De leden van de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums zien er hetzelfde uit als de Canadezen die 75 jaar geleden voor onze vrijheid vochten.

'Geen feestband'

Wij zijn geen feestband, wij zijn een band die eigenlijk alleen maar herdenkingen doet', aldus Jan Scholten van de band. 'We doen dit als pipeband omdat we nooit mogen en willen vergeten.'

De Nederlandse Highlanders verlenen hun medewerking aan herdenkingen en muzikale evenementen, zoals bijvoorbeeld taptoes in binnen- en buitenland. Zo zou de band ook bij de herdenking van 75 jaar vrijheid in Wilp zijn, maar dat ging niet door vanwege de coronamaatregelen.

Operatie Cannonshot

Bij Wilp staken de Canadezen de IJssel over, Operation Cannonshot. Hierbij kwamen 19 bevrijders om het leven. Zij werden tijdelijk begraven in Wilp. Na deze oversteek leverde het regiment gevechten bij Wilp, de Hoven, Twello en Teuge en bevrijdde vervolgens Apeldoorn op 17 april 1945.

