CORONACOLUMN | Bart Voskamp en de macht van de Tour

Bart Voskamp in zijn tuin in Zetten (eigen foto)

'De Tour wacht op niemand. Zo ondervond ik dat in 1994 al tijdens mijn eerste Ronde van Frankrijk.'

'Ik had dat jaar al de Vuelta in de benen, die toen nog in april werd verreden. Met een prachtige ritzege in de Ronde van Spanje op zak, mocht ik ook mee naar de grootste wielerkoers ter wereld.'

Zieke broeders

'Maar helaas, na twee weken werd ik flink ziek. In Lourdes was dat nota bene, de Franse bedevaartplaats in de Pyreneeën waar mensen juist beter moeten worden in plaats van ziek. Gewacht werd er natuurlijk niet op de zieke broeders en de karavaan trok onverdroten door! De Tour wacht op niemand.'

Voskamp als organisator van de Eneco Tour met links Thomas Dekker (Foto: ANP)

Presentaties

'Ik ben opgegroeid met een fiets onder mijn kont. Toen ik begin twintig was, ben ik er zelfs mijn brood mee gaan verdienen. Ik heb het leven als profwielrenner kunnen volhouden tot mijn 38ste. Daarna werd ik organisator van de Eneco Tour en nu verkoop ik wielerkleding van Bioracer, een van de sponsors van de KNWU. Daarnaast geef ik fietsclinics en verzorg ik aan groepen mensen presentaties over onze prachtige wielersport. Ook mijn leven is dus behoorlijk stilgevallen.'

Voskamp, geboren in Wageningen, thuis in Zetten anno 2020 (eigen foto)

'Je zit veel thuis, volgt het nieuws en deze week kwam dan eindelijk het hoge woord eruit. Net na de paasdagen werd het ei gelegd. Nee, niet de intelligente lockdown werd opgeheven door het kabinet en ook het RIVM kondigde in de tijd van het 'nieuwe normaal' nog geen nieuws aan.'

Maandje uitstel

'Wat de sport betreft wisten we al dat Wimbledon, het EK voetbal en de Olympische Spelen zijn afgelast of met een jaar verschoven. Logisch en volkomen begrijpelijk. Maar de Tour de France gaat komende zomer wél gewoon van start, van 29 augustus tot 20 september. Een maandje uitstel dus, slechts. Ik zet mijn grote vraagtekens.'

'Toepasselijk' ASO

'Deze beslissing is genomen door organisator ASO, de Amaury Sport Organisation. Mooie en toepasselijke afkorting, overigens. Tegelijkertijd wil de ASO ook dat de Vuelta (met drie dagen) en de Giro d'Italia ingekort worden. Van de Vuelta is de ASO ook nog mede-eigenaar, dus het zal ze waarschijnlijk nog gaan lukken ook.'

Nederlandse etappes

Is dit erg? Tja, het is maar hoe je het bekijkt. De Ronde van Spanje zou starten in Utrecht, waarbij ook Den Bosch en Breda zouden meedoen als start- en finishplaatsen. Juist deze etappes willen ze er nu uit halen. Utrecht was enorm verheugd, omdat ze de eerste stad zou worden waar dan alle drie grote rondes zijn gestart, het Grand Départ is geweest, zoals ze dan in het mooie Frans zeggen.'

'Maar aan de andere kant: moeten wij onszelf dit wel aan willen doen? Ons hele (politie)apparaat belasten in of vlak na alle coronastress. Is dat allemaal wel te verkopen? Ik vind van niet en vind het onverstandig.'

Spel op de wagen

'De Giro ondertussen houdt vast aan drie weken koers. Zij zijn niet afhankelijk van de ASO, maar van de UCI, die weer afhankelijk is van de wielerteams. En al die ploegen worden betaald door de invloedrijke sponsoren. Sponsoren die maar één groot doel hebben en dat is, u raadt het al; de Tour de France!

Het spel is op de wagen de koersen komen er gewoon aan.

Vive Le Tour en de rest kan stikken.

De Tour wacht zelfs nu op helemaal niemand!'

