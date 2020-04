Politie erkent fout en maakt excuses aan familie overleden GGZ-patiënt Robert

De politie geeft toe 19 februari 'niet goed gereageerd' te hebben op 112-meldingen over een cliënt van een zorginstelling in Wageningen. Dit zegt de politie na eigen onderzoek. Twee medewerkers van de zorginstelling raakten gewond na een confrontatie met de 27-jarige bewoner Robert. Hij overleed ter plaatse. De politietop heeft excuses gemaakt aan zijn familie.

Medewerkers van de instelling en omwonenden belden die avond 112. Na die melding hadden alle alarmbellen bij de politie moeten rinkelen en politie-eenheden naar het RIBW in Wageningen moeten worden gestuurd. Dat was de bellers ook toegezegd, maar de politie kwam niet.

Politiechef Oscar Dros betuigt spijt: 'Het had anders gekund en anders gemoeten. We moeten hiervan leren. Dat zijn we de medewerkers van de zorginstelling verplicht evenals de ouders van de cliënt.'

Ook omwonenden maakten zich al geruime tijd zorgen over de situatie rond het RIBW aan de Morel in Wageningen.

Tik op de vingers

De centralist die die avond dienst had krijgt een stevige tik op de vingers. Met die centralist is, zegt de politie 'een kritisch gesprek gevoerd over de gevolgde werkwijze en over lessen die geleerd kunnen worden'. De medewerker heeft volgens Dros 'niet voldaan aan de eisen die wij stellen op het gebied van kritisch luisteren, doorvragen en het op waarde beoordelen van de hulpvraag'.

De 27-jarige Robert vertoonde vanaf het begin van de avond van 19 februari agressief gedrag. Maar de centralist in de Meldkamer schatte in dat er op dat moment geen direct gevaar was en het de taak van de medewerkers van de instelling was om de rust te herstellen. De politie komt na het terugluisteren van de gesprekken tot de slotsom dat er 'wel aanwijzingen waren waaruit kon worden opgemaakt dat politie ondersteuning direct gewenst was'.

'Ook collega’s op de meldkamer moeten soms in een split second een besluit nemen over soms ingrijpende zaken', zegt politiechef Dros. 'Dat gaat in de regel goed, maar in dit geval niet.'

Dros: 'Het is mensenwerk'

Hij benadrukt dat politiewerk mensenwerk is. 'Maar dat doet niets af aan de fouten die zijn gemaakt. Het is nu vooral van belang dat we ervan leren en dat gaat zeker gebeuren.'De politie zegt nu na het onderzoek naar de fatale gebeurtenissen dat 'werkprotocollen die kennelijk niet duidelijk zijn, nog eens tegen het licht worden gehouden. We gaan werken aan duidelijke en heldere werkinstructies, bijvoorbeeld over hoe er gereageerd moet worden op meldingen vanuit GGZ-instellingen.' Verder komen er bijeenkomsten met medewerkers over incidenten rond GGZ-patiënten.



Dros erkent dat de medewerkers van het RIBW in een moeilijke situatie zijn gebracht. Ook staat hij stil bij het verdriet bij de familie van Robert. Begave dit interne onderzoek lopen er nog twee andere studies. 'Onder leiding van het openbaar ministerie wordt onderzoek gedaan naar de toedracht en de oorzaak van het overlijden van de bewoner. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de handelwijze van de politieagenten die ter plaatse kwamen.

