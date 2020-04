Wat vind jij: Wil je met een mondkapje de straat op?

In Duitsland wordt aangeraden een mondkapje te dragen en in België wordt ook overwogen dat advies te geven. Spanje gaat zelfs een stapje verder en deelt mondkapjes uit. Moeten wij ook mondkapjes gaan dragen?

In Nederland is een schaarste aan mondkapjes. In de persconferentie van woensdagavond noemde Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, het onwenselijk dat mensen buiten de deur een mondkapje gaan dragen. 'We hebben een schaarste, dus de voorraad die we hebben moeten we zo goed mogelijk verdelen. Wij willen dat de mensen in de zorg ze gebruiken.'

De mondkapjes die echt goede bescherming bieden zijn naar de zorg gegaan, maar door het heersende tekort en het idee dat men veiliger is met een mondkapje op, gaan mensen zelf knutselen. In België heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid zelfs een handleiding voor het maken van mondkapjes het leven in geroepen.

Maar vaak werken zelf geknutselde exemplaren niet goed genoeg en ontstaat er een vorm van schijnveiligheid. Desondanks willen andere Europese landen mondkapjes verplichten of in elk geval sterk aanraden. Moeten wij volgen?

