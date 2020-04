Er komen drie windmolens langs de A2

In 2021 moeten ze er staan. Drie windmolens langs de A2, ten zuiden van Zaltbommel. De gemeenteraad stemt in met een speciale regeling waardoor de ontwikkeling van het windpark snel en voornamelijk duidelijk kan plaatsvinden.

Het initiatief voor het windpark komt van burgerinitiatief Bommelerwaar. Voor de realisatie van het windpark moeten ze meerdere procedures doorlopen. De raad heeft besloten deze procedures te bundelen, zodat het duidelijk is voor inwoners hoe het traject ervoor staat.

In juni vorig jaar stemde de raad schoorvoetend in het project een kans te geven. De raad is bang de regie te verliezen en voelt de druk vanuit de provincie. De ontwikkeling van het windpark is inmiddels in gang gezet.

Zie ook: Mogelijk toch windmolens in Maasdriel

Geen vertraging volgens initiatiefnemers

Het Windpark Bommelerwaard-A2 is een project met drie windturbines. Inwoners van de gemeente kunnen bij een van de windturbines een 'winddeel' kopen om zo hun eigen energie lokaal op te wekken. De groep heeft de locatie tussen de A2 en het spoor richting Utrecht en Den Bosch, ten zuiden van Zaltbommel tussen de Waal en de Maas, op het oog. De precieze locatie staat nog niet vast. Daar zal de raad over meepraten.

Inspraakmomenten verplaatst

In april stonden de eerste bijeenkomsten voor omwonenden op de planning. Die informatieavonden gaan niet door. Op een later moment zullen die gesprekken volgens wethouder Erik van Hoften alsnog worden gehouden. De planning voor de bouw van het windpark loopt volgens de initiatiefnemers vooralsnog geen vertraging op. Als alles volgens de planning van de groep verloopt zou de bouw in 2021 beginnen.

Een speciale raadsvergadering

Het besluit voor de behandeling van de vergunningsaanvragen viel tijdens een bijzondere raadsvergadering. Elf van de negentien raadsleden waren aanwezig. Met 1.5 meter afstand en plexiglas waren zij van elkaar gescheiden. Burgemeester van Kooten opende de vergadering met een moment van stilte ter nagedachtenis aan de doden die in de gemeente zijn gevallen door ‘sluipmoordenaar’ corona.

Een raadsvergadering met plexiglas en elf van de negentien raadsleden. Foto: Omroep Gelderland.

De raadsleden werden regelmatig onderbroken door een slechte internetverbinding. Tijdens de behandeling van de stukken waren er zoveel online kijkers op de website van de gemeente dat deze overbelast raakte. De gemeente belooft de opname, zonder de horten en stoten, vrijdag online te zetten.