Sponsoren steunen De Graafschap in crisistijd

De Graafschap heeft een definitief akkoord bereikt over de verlenging van het hoofdsponsorschap van AgrioBioSource. Daarnaast is Seesing Flex gepresenteerd als shirtsponsor voor het komende seizoen, ongeacht in welke divisie de club uitkomt.

'Wat mij betreft is het een goede week', zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp, die vorige week tweette over de 'uitgesproken intentie die werkelijkheid werd'.

In januari werd al bekend dat AgrioBioSource aanbleef, maar nu is ook daadwerkelijk een akkoord bereikt. Ongeacht de divisie blijft het bedrijf hoofdsponsor. 'We werken met een eerste- en een eredivisievariant in de overeenkomst, maar het zijn hoe dan ook overeenkomsten waar we blij mee zijn', aldus de algemeen directeur, die aangeeft dat Seesing Flex komend seizoen de plek overneemt van Kemperkip op het shirt.

'De Graafschap zal nu niet omvallen'

Hoewel De Graafschap zo snel mogelijk hoopt op duidelijkheid over het doorgaan van de competitie, kan de club het financieel nog even uitzingen. Op basis van overheidsmaatregelen heeft de club een tegemoetkoming gekregen voor de salariskosten.

'De Graafschap zal nu niet omvallen, maar als we straks drie jaar zonder publiek zouden moeten spelen, wordt dat natuurlijk anders. Ik schets af en toe een doemscenario, maar nu richten we ons op dinsdag.' Het kabinet komt dinsdag met meer duidelijkheid over de geldende coronamaatregelen.

Online uitzendbureau

Met shirtsponsor Seesing Flex is daarnaast de intentie uitgesproken om een online platform voor werkgevers en werkzoekenden te creëren. Op www.degraafschapwerkt.nl moeten vacatures komen.

'Dat wordt nu ingezet', zegt Ostendorp, die denkt dat de merknaam van De Graafschap bijdraagt aan het eventuele succes.