Geiten vergroten kans op longontsteking; zie hier hoeveel risico jij loopt

Een op de zes Gelderlanders heeft meer kans op een longontsteking, omdat ze dicht in de buurt wonen van een geitenhouderij met minimaal 50 dieren. Dat hebben Follow the Money (FTM) en LocalFocus samen uitgezocht.

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat er een verband is tussen de aanwezigheid van geitenhouderijen en longontstekingen. Wat de precieze verklaring daarvoor is, is nog niet duidelijk. Wel blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de kans op een longontsteking tot 60 procent verhoogd wordt als je binnen twee kilometer van een geitenboerderij woont.

375.000 Gelderlanders

FTM heeft via het systeem I-GO Veehouderijen (een database van de Omgevingsdiensten in Gelderland) kunnen onderzoeken waar de Gelderse geitenhouders zich bevinden en hoe groot de omvang van het bedrijf is.

Uit die database blijkt dat 375.000 Gelderlanders binnen twee kilometer van een geitenhouderij met meer dan 50 dieren wonen. Dat betekent dat één op de zes inwoners van onze provincie een verhoogde kans heeft longontsteking te krijgen.

Op deze kaart is te zien waar in Gelderland de geitenhouderijen zitten met 50 dieren of meer.

Geitenstop

Omdat de gezondheidsrisico's voor de omgeving van geitenhouderijen nog vaak onduidelijk zijn, is er sinds 2017 een geitenstop ingesteld. Zo mag er in onder meer Gelderland voorlopig geen geitenbedrijf worden opgezet of uitgebreid.

Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar een micro-organisme dat mogelijk longontsteking veroorzaakt bij omwonenden.

