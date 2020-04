Vlaggenactie in Apeldoorn doorslaand succes: 'Het liep al meteen uit de hand'

Menig winkel heeft het zwaar in deze periode, maar Veluwse Vlaggenindustrie in Apeldoorn komt bijna om in het werk. Het bedrijf verkoopt speciale bevrijdingsvlaggen in het kader van '75 jaar vrijheid' in Nederland. En die vlaggen slaan zeer goed aan.

Het idee kwam van Pim Hudepohl (20). Hij was druk bezig met de voorbereiding van het Apeldoornse Bevrijdingsfestival, toen de coronamaatregelen zijn plannen dwarsboomden.

Pim wilde toch graag iets doen en kwam op het idee van de actie: vlaggen met daarop het wapen van Apeldoorn en het esdoornblad van de Canadese vlag. 'Het begon op een maandag en op donderdag startten we echt. En het liep eigenlijk al gelijk uit de hand.'

Al 2.300 vlaggen

Misschien zouden er wel een paar honderd vlaggen worden verkocht, dacht Pim in de aanloopfase. De teller staat inmiddels echter al op 2.300 en het einde is nog niet in zicht.

Veel Apeldoorners zijn geïnteresseerd in een bevrijdingsvlag. Ze mogen vanaf vrijdag opgehangen worden, als het precies 75 jaar geleden is dat Apeldoorn werd bevrijd. De vlaggen mogen daarna nog tot 5 mei blijven hangen, wanneer heel Nederland de bevrijding viert.

Verslaggever Marjolein Deurloo sprak met Pim Hudepohl en Richard Huiskamp:

Eigenaar Richard Huiskamp van Veluwse Vlaggenindustrie is heel blij dat de vlag zo populair blijkt. De naaimachines draaien onophoudelijk, maar dat maakt niet uit. 'Zat ben ik het absoluut niet. Ik vind dit heel leuk, het is heel positief. Iedereen is erg enthousiast en dat maakt dit leuk. Ook wij hadden last van de crisis, het raakt ons allemaal. Dan is dit een welkome uitzondering', aldus Huiskamp.

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn spreekt de inwoners van zijn stad toe in een videoboodschap, waarin hij stilstaat bij 75 jaar vrijheid in Apeldoorn: