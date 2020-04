Kweker vernietigt zijn chrysanten: 'Ik vrees dat de overheidssteun niet genoeg is'

De kas van chrysantenkweker Maurice van Tuijl in Nieuwaal staat er zonnig bij. Velden vol met witte, gele en roze chrysanten. Maar het doet pijn aan de ogen als ik Maurice bezig zie. Met een tractor met daarachter een versnipperaar rijdt hij een enorm bed met gele chrysanten aan gort.

Markt ingestort

'Ik moet wel', zegt hij. 'De markt is volledig ingestort. Normaal verkoop ik het overgrote deel van de 30 miljoen bloemen die ik jaarlijks produceer aan Engeland. Daar willen ze niets meer hebben. Ik ben 80 procent van mijn omzet kwijt.'

Ik kom nog met suggesties van weggeven of mensen gratis laten plukken. 'Dat gaat niet. Elke week een half miljoen bloemen weggeven; hoe ga ik dat doen zonder dat me dat geld kost? En mensen hier laten plukken kan niet met de coronamaatregelen.'

Als dit zo doorgaat, dan is het hier klaar Chrysantenkweker Maurice van Tuijl

Dus worden de bloemen vermalen. Nieuwe aanplant heeft hij afgezegd. 17 van de 22 personeelsleden zijn elders aan het werk. 'Als dit nog even doorgaat, is het klaar hier.'

Hij is dan ook heel blij met de 600 miljoen euro die het kabinet heeft uitgetrokken voor de sierteelt en de voedingstuinbouw. Omdat de productie daarvan doorgaat, de producten niet houdbaar zijn en er nauwelijks verkocht kan worden. 'Echt fantastisch, maar ik ben bang dat het niet genoeg is.'

Harde realiteit

Dat zegt ook vakorganisatie LTO Nederland. 'Deze aanvullende maatregel voor de sierteelt, tuinbouw en fritesaardappeltelers is zeer welkom. Minister Schouten heeft hiermee oog voor de verschrikkelijke impact die de crisis op onze leden heeft. Tegelijkertijd blijft de harde realiteit dat de problemen voor veel bedrijven van zo’n omvang zijn, dat ze hier nog niet mee zijn opgelost.'

Nieuwe bloemen worden niet meer ingezaaid, omdat de verkoop is ingestort. Foto: Omroep Gelderland

Een zelfde reactie komt er uit de culturele hoek. 'Cultuur doet ertoe. Juist in deze tijd van crisis blijkt hoe belangrijk kunst is: om troost, afleiding en hoop te bieden', zegt minister Van Engelshoven (Cultuur). Zij heeft de sector 300 miljoen euro beloofd.

Illusie

'Enorm positief', zegt Eva Middelhoff, directeur van de Nijmeegse Stadsschouwburg en concertgebouw De Vereeniging. 'Dat is een heel goed signaal. Maar de sector is zo hard getroffen nu we sinds 12 maart alle podia hebben moeten sluiten en zonder inkomsten zitten uit kaartverkoop, horeca en zaalverhuur dat de daadwerkelijke schade vele malen hoger is. Het is een illusie te denken dat je hiermee de culturele sector overeind houdt.'

En dan is het nog onduidelijk welke culturele instellingen hiervan profiteren. De 300 miljoen is namelijk niet voor de 'gewone' theaters als die in Doetinchem, Tiel en Winterswijk. Het gaat om bestaande subsidiestromen van het rijk waar nu geld naartoe gaat.

Wij hebben hier helemaal niets aan Directeur Schouwburg Amphion Charles Droste

'Als je geen rijkssubsidie krijgt, profiteer je hier dus ook niet van', volgens Charles Droste van de Schouwburg Amphion in Doetinchem. 'We hebben hier helemaal niks aan. Alle niet grote plaatsen hebben hier niks aan. Het zou kunnen dat Arnhem en Nijmegen een graantje meepikken.'

Knap lastig

'De toneelgezelschappen en de orkesten die al geld kregen van de overheid krijgen hulp, maar de rest niet. Mijn gevoel is dat de overheid de andere theaters de verantwoordelijkheid van de gemeenten vindt. Die moeten het oplossen. Maar alle gemeente staan in de rode cijfers. Dus dat wordt dus nog knap lastig.'