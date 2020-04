Boerencampings staan leeg door corona: 'Maar het is hier veiliger dan in de stad'

Campings hebben hun gemeenschappelijke sanitaire gebouwen moeten afsluiten. Dit houdt volgens De Stichting Vrije Recreatie (SVR), waar 1200 kleine campings bij zijn aangesloten, in dat veel campings niet meer geopend kunnen zijn. Zelfvoorzienende campers en caravans zijn nog welkom, maar andere gasten kunnen geen gebruik meer maken van douche en wasruimtes.

Kleine campings weer open?

De organisatie pleit ervoor om de kleine kampeerbedrijven weer als een van de eersten te openen als de maatregelen versoepeld worden. 'De campings met 5 tot 25 standplaatsen zijn zo groot dat er gecontroleerd met het sanitairgebouw kan worden omgegaan', schrijft de stichting aan het Veiligheidsberaad, waarin alle Veiligheidsregio's in Nederland vertegenwoordigd zijn.

Ook zijn terreinen en standplaatsen volgens de SVR ruim genoeg om buiten de coronamaatregelen te kunnen toepassen. 'De anderhalvemetereconomie zou hier zelfs zonder problemen naar een tweeënhalvemetereconomie kunnen worden opgewaardeerd.'

Geopend, maar maximaal 10 gasten

Ook Bert Kots van camping en geitenkaasboerderij De Brömmels in Woold (Winterswiijk) loopt veel inkomsten mis, alleen al met Pasen gaat het om 7500 euro. Zijn camping is, net als de boerderijwinkel, wel geopend, met toestemming van de gemeente.

In plaats van de gebruikelijke 35 gasten ontvangt hij er nu nog maximaal tien. 'Ik heb maatregelen getroffen zodat mensen toch bij ons kunnen overnachten. Zo zijn er twee toiletgebouwen, waarvan ik de sleutel aan twee families kan geven. En na hun vertrek wordt alles natuurlijk gedesinfecteerd. Met Pasen had ik zes gasten en dat ging prima.'

Derde crisis

'Ik denk dat het hier in Woold veiliger is dan in de stad, waar het moeilijker is om anderhalve meter afstand te houden', zegt Kots.

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Hij ziet de toekomst nog niet zo somber in. 'Het is de derde crisis die ik meemaak. In 2001 hadden we MKZ en in 2007 Q-koorts. Mensen durfden vanwege onze geitenboerderij niet meer naar de camping te komen en dat heeft zeker tienduizenden euro's gekost. Dat hebben we ook overleefd. Je kunt simmend thuis gaan zitten of je gaat kijken naar wat er binnen de regels mogelijk is.'

Niet naar Argentinië, maar naar de Achterhoek

Hij hoopt dat meer mensen voor een vakantie dicht bij huis kiezen als de coronamaatregelen zijn opgeheven en naar zijn Achterhoekse camping komen. 'In het hoogseizoen staat het lang niet altijd vol, maar deze zomer is dat misschien anders omdat mensen niet meer met het vliegtuig naar verre bestemmingen als Argentinië en Zuid-Afrika gaan.'

Volgen de Stichting Vrije Recreatie zal het openstellen van de kleine campings 'de helpende hand bieden om weer iets van omzet te genereren en de verliezen niet al te veel te laten oplopen, zodat deze campings het hoofd boven water kunnen houden'.