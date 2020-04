En weer is een zendmast het doelwit van brandstichters

In het plaatsje Rijswijk in de gemeente Buren is onlangs brand gesticht in een zendmast aan de Veldweg. De sporen van brandstichting werden donderdagochtend ontdekt tijdens een technische controle. De politie is in de middaguren begonnen met een onderzoek.

Sinds enkele weken zijn tal van zendmasten door het hele land doelwit geweest van brandstichters. Mogelijk gebeurt dit door een groep mensen die denken dat nieuwe 5G-zendmasten in relatie staan tot het coronavirus. De in brand gestoken masten zijn echter geen 5G-masten.

De eerste zendmast die in brand werd gezet, was er één in Beesd, in de gemeente West Betuwe. Daar liep een zendmast voor mobiele telefonie forse schade op. In de weken die volgden gebeurde hetzelfde in andere provincies.

Getuigen gezocht

Wie verantwoordelijk is voor de brandstichting in Rijswijk, is onduidelijk. De zendmast heeft schade opgelopen, maar onbekend is hoe ernstig die schade is. 'We kijken nu vooral of we sporen aantreffen. Onderdeel van het onderzoek is ook dat we graag willen weten of mensen in de afgelopen week iets bijzonders hebben gezien bij de zendmast', zegt een woordvoerder van de politie. 'Dan moet je denken aan een auto die vlak bij de zendmast stond, of iemand die zich daar vreemd gedroeg.'

De politie kan nog niet zeggen of de brandstichting in Rijswijk verband houdt met de brandstichting in Beesd, eerder deze maand, of met de branden elders in het land.

