Meer rugklachten door thuiswerken: 'Stil zitten is slecht'

Mensen krijgen tegenwoordig vaker last van klachten door slechte kantoorstoelen thuis. Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de meeste beroepen vanuit huis beoefend moeten worden en daar heeft niet iedereen de juiste voorzieningen voor. Deze situatie zorgt voor een toename in het aantal rugklachten dat mensen ervaren door een slechte werkinrichting.

Meer klachten

Erik Schiltmans van Gaertner Ergonomische meubelen in Nijmegen vertelt dat er een lichte toename is van het aantal mensen dat klachten ondervindt: “Dit is natuurlijk logisch, omdat er meer vanuit huis wordt gewerkt. Op het werk zijn vaak al de basisvoorzieningen goed ingericht en thuis niet.” Schiltmans vult aan dat de meeste klachten bij mensen rugklachten zijn: “Met name lage rugklachten, nekklachten en armklachten zien we veel voorbij komen. Hier zit namelijk de meeste spanning op bij het werken achter een computer.” Volgens Schiltmans komt dit vooral omdat mensen oude stoelen thuis hebben staan. “Zelfs een oude stoel heeft veel instelmogelijkheden en dit weten mensen niet. De stoelen staan soms dan ook verkeerd ingesteld en daar kunnen klachten uit ontstaan," aldus Schiltmans.

Annemarie Hoogland van Ergotherapie Hoogland vult hierop aan dat ook een andere situatie meespeelt: “Vaak is het zo dat men op zich een goede werkplek thuis heeft, maar als bijvoorbeeld beide ouders thuis moeten werken, belandt 1 van de 2 toch in de keuken aan de keukentafel en die is niet gebouwd op een hele werkdag.” De ergotherapiepraktijk van Hoogland probeert op een veilige manier toch hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben. “Door middel van beeldbellen geven we een werkplek advies. We bespreken manieren om nek, schouders en rug zoveel mogelijk te ontlasten en zo ontspannen mogelijk te werken”, aldus Hoogland.

Tips en tricks

Er komen regelmatig mensen met klachten bij Gaertner terecht: “Klanten sturen ook foto’s van hun huidige stoel, met de vraag hoe ze deze stoel dan het beste in kunnen stellen.” Schiltmans kan dan een aantal tips geven: “We kijken naar wat een klant het beste met zijn of haar lichaam kan doen op een bureaustoel en hoe de verdere omgeving hier op ingericht kan worden. Een belangrijke tip is om de spierspanning zo laag mogelijk te hebben. We zien namelijk dat hier vaak de meeste klachten zitten”, vertelt Schiltmans. “Het zitten zelf is niet slecht, stil zitten is slecht en dat moet men doorbreken.” Schiltmans vult hierop aan: “Een laptophouder is een goed hulpmiddel dat al een hele positieve bijdrage gaat leveren.”

Ergotherapeut Annemarie Hoogland heeft ook een aantal tips voor thuiswerkers: “Stel niet te hoge eisen aan jezelf: een 8-urige werkdag thuis levert maximaal 6 uur productiviteit op. Zorg ervoor dat je regelmatig opstaat, dus na een half uurtje werken 5 minuten benen strekken, koffie halen, een klein huishoudelijk klusje of even spelen met je kind. Zorg voor een ontspannen werkhouding met goede steun voor rug en armen en in het algemeen: zorg goed voor jezelf! Dan ben je een aangenamer mens in de quarantaine.”

Nog meer tips? Erik Schiltmans zet er hieronder nog een paar voor je op een rij: