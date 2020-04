Financieel tekort Aalten door coronacrisis mogelijk groter: 'Welk leed achter de voordeur?'

Een aanvulling van de pensioenpot voor wethouders, stijgende uitgaven voor Wmo en jeugdzorg, fors minder geld van het rijk en de onzekere gevolgen van de coronacrisis. Aalten verkeert in zwaar weer met een financieel tekort van 1,3 miljoen euro over 2019 dat de komende jaren kan oplopen tot 2,3 miljoen euro.

Wethouder financiën Ted Kok laveert al jaren voorzichtig en is trots op de lage lasten voor de burgers, maar of dat zo blijft? 'Aalten is de gemeente met de laagste belastingen', zegt Kok. 'Maar er komt een herverdeling van het Gemeentefonds en die valt fors negatief uit voor de plattelandsgemeenten, in tegenstelling tot de steden.'

Flink aan het lobbyen

In plaats van 100 euro per inwoner gaat Kok uit van een korting met de helft, een verschil van bijna 1,5 miljoen euro: 'We zijn al flink aan het lobbyen, maar gaan er nu vanuit dat het ons 50 euro per inwoner gaat kosten. Je kunt het beter voorzichtig inschatten dan dat het later nog minder blijkt te zijn.'

Dat betekent 1.350.000 euro minder voor de gemeentekas (Aalten en Dinxperlo tellen 27.000 inwoners x 50 euro). Aangezien de overheid nu de economie ondersteunt tijdens de coronacrisis is het nog maar de vraag of er op termijn nog extra geld voorhanden is voor de gemeenten.

'We houden goed bij wat we extra uitgeven als gevolg van de crisis en hopen dat we dat terug kunnen vragen bij de overheid, die nu genereus is voor meerdere instanties en sectoren. Hopelijk geldt dat straks ook voor gemeenten', aldus Kok.

Lage rente

Ondertussen ziet de wethouder de kosten fors oplopen. Zo moet de pensioenpot voor (huidige en gewezen) wethouders wettelijk aangevuld worden. Kok: 'Doordat de rente zo laag is, moet die pot op niveau blijven en moet er 7,5 ton bijgestort worden. Dat is, zolang de rente niet oploopt, een grote negatieve post.'

Een andere kostenpost blijven de uitgaven voor Wmo en jeugdzorg, die over 2019 ruim 800.000 euro bedragen. Die kosten lopen de komende jaren mogelijk op tot 2,3 miljoen euro. Daar komt bij dat er meer zorg is geïndiceerd dan afgenomen.

Ombuigingsplan

'We waren al bezig met een ombuigingsplan om er beter grip op te krijgen', zegt Kok. 'In 2019 is er fors meer uitgegeven dan gepland. Maar nu, met de coronacrisis, is het een onzekere tijd. Welk leed speelt zich nu af achter de voordeur? We staan voor een grote opgave en proberen er zo goed mogelijk mee om te gaan.'