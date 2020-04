Lancering vrijheidsapp Liemers uitgesteld

De lancering van een gloednieuwe app om vooral jongeren meer bewust te maken van wat vrijheid betekent, is uitgesteld. Het idee van 'Vrijheid in de Liemers' loopt, zoals zoveel initiatieven, vertraging op door het coronavirus.

De app zou in mei worden gepresenteerd maar initiatiefneemster Sascha Wensveen denkt nu eerder aan september. 'De app-ontwikkeling zelf ligt gelukkig niet stil, we kunnen achter de schermen nog steeds heel veel doen. Maar het uitproberen en ideeën uitwisselen met scholen ligt wel stil. Daar willen we na de zomervakantie echt mee knallen. De film en de app moeten dan in september klaar zijn.'

Korte film 'Gabriël'

De film waarover Wensveen het heeft is de korte film Gabriël van cineast Paul Haans, die de kijker de app moet 'inzuigen'. Hoofdrolspeler is de 14-jarige Bob van Bindsbergen uit Didam.

'Het gaat over een Joodse familie die ondergedoken zit. Ik ben een joodse jongen, ga op zoek naar eten en ik kom een Duitse soldaat tegen die een Canadees uniform aan probeert te trekken. Ik neem hem mee naar onze onderduikplek en de rest van de familie weet dan niet dat het een Duitser is', legt Van Bindsbergen uit.

Scène uit de korte film Gabriël van Paul Haans (Geurt Media)

Dilemma

'Daarmee willen we een dilemma, een keuze neerzetten', vult Wensveen aan, 'waardoor je al iets gaat voelen. Het doel is om daarmee bewustwording te creëren van wat vrijheid eigenlijk inhoudt. We willen jongeren er op wijzen dat vrijheid niet iets vanzelfsprekends is en dat er 75 jaar geleden mensen heel hard gevochten hebben om dat wat we nu hebben voor elkaar te krijgen.'

Bij Bob van Bindsbergen is dat in ieder geval gelukt. Hij is door het acteren in de film gaan nadenken over oorlog, vrede en vrijheid. 'Het lijkt me echt heel vreselijk als je jarenlang ondergedoken moest zitten en niks kon, zelfs niet hardop praten.'

Fietsroute

Naast die introductiefilm krijgt de app-bezoeker verder nog een fietsroute door de Liemers en een stukje Duitsland te zien. Met bijbehorende verhalen uit de oorlogsperiode. Wensveen: 'Dat zijn vaak nog onvertelde verhalen uit de streek, ook Duitse verhalen want die zijn net zo belangrijk. Gewoon korte, krachtige verhalen die de markante plaatsen op die fietskaart illustreren.'

