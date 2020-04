Hier krijgen jongeren die worstelen met de coronaregels een flyer

'Hey, hoe gaat het met jou?', staat er op het felgekleurde papiertje. 'Hier een bericht vanuit ons als jongerencoaches. Heb je een vraag, heb je behoefte aan een praatje, loop je vast met iets of gaat het thuis niet zo lekker? Je kunt contact met ons opnemen via app, telefoon of e-mail.'

Depressieve gevoelens of spanningen thuis

Het idee komt van Zutphense boa's en jongerencoaches. Volgens hen past de jeugd zich over het algemeen goed aan, maar hebben sommige tieners het door alle coronamaatregelen nu extra zwaar.

'Bijvoorbeeld jongeren die al depressieve gevoelens hadden, niet goed in hun vel zitten en nu helemaal niks meer kunnen. Of jongeren die in een lastige thuissituatie zitten die voorheen al instabiel was, waardoor er spanningen zijn. Die jongeren hebben het heel erg zwaar', vertelt jongerencoach Gerda Fledderus.

Om hen te bereiken is de flyer bedacht. 'We willen laten zien dat we er zijn, en als je op de één of andere manier hulp wil of niet lekker in je vel zit kun je contact zoeken.' Jongeren kunnen bellen, appen of videobellen met de jongerencoaches, die vervolgens kijken hoe zij een helpende hand kunnen bieden.

Niet alle jongeren in beeld

Zutphense scholen doen er momenteel ook alles aan met hun leerlingen in contact te blijven, al lukt dat niet altijd. Om te voorkomen dat leerlingen uit beeld raken zijn er diverse acties opgezet, vertelt Fledderus. 'Er zijn heel veel brieven de deur uitgegaan en samenwerkingsverbanden ontstaan, om te kijken hoe we toch een lijntje met deze jongeren kunnen leggen.'

Of de acties, en ook de flyer gaan helpen om iedereen te benaderen is volgens Fledderus de vraag. 'Er zijn helaas ook jongeren die er nu tussendoor glippen, maar dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. We moeten ook realistisch zijn dat dat bij sommige jongeren niet lukt.'

Verveling

Via de boa's komt de flyer bij de jongeren terecht. Terwijl ze op straat kijken of iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt, worden de flyers uitgedeeld. En hoewel het minder wordt, zien ze nog steeds groepen jongeren samen chillen.

'Ze vervelen zich vooral', vertelt Alinda Last. Als boa ziet en hoort ze hoe jongeren worstelen met de regels. 'Waar jongeren zich eerst heel goed digitaal konden vermaken, raken ze ook daar nu op uitgekeken. Ze missen school, hun bijbaan en hun vrienden.'

Niet alleen de jongeren die zich níet aan de regels houden, krijgen een flyer: ook jongeren die zich wel gedragen zoals gevraagd wordt. 'Ze pakken 'm allemaal aan, stoppen 'm in hun zak en ik denk dat ze hem thuis goed gaan bekijken.' Vervolgens is het afwachten of jongeren ook daadwerkelijk aan de bel trekken. 'Ook al is er maar één die ons gaat bellen en daar iets aan heeft, dat zou al mooi zijn', aldus jongerencoaches Carolien Steenbruggen en Gerda Fledderus.

