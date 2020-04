Corona of geen corona, de pubquiz in Ede gaat gewoon door

Gemiddeld trekken zeker 40 quizzers iedere woensdagavond naar Siezens etablissement, om in de sfeervol ingerichte Irish Pub vraag na vraag te beantwoorden. De drank vloeit rijkelijk, bitterballen gaan rond. Tot enkele weken terug het hele land platgelegd wordt.

Bekijk hier een video over de quiz. De tekst gaat eronder verder.

'We hebben veel vrije tijd'

Siezen: 'Met het personeel kwamen wij meteen bij elkaar, ook omdat we al van vaste quizzers hoorden dat zij baalden dat ze de quiz moesten missen. We hebben nu veel vrije tijd, we weten niet zo goed wat wij ermee aan moeten zo af en toe.'

En dat is te merken: de ziel en zaligheid van Siezen en zijn personeel zit nu in een wekelijkse online quiz. 'We hebben zo snel mogelijk iets opgezet. Een vaste gast heeft ons geholpen met een stream, om de quiz online te presenteren.'

Idiote dingen

Kosten noch moeite zijn gespaard: een lichtset, computers en kabels vullen de ruimte, die normaal volgepakt staat met tafels en stoelen. Siezen wisselt constant van kleding en hoedjes tijdens de quiz en houdt verborgen boodschappen op bierviltjes voor de camera.

Op de achtergrond gebeuren de meest idiote dingen. Goed opletten! Je weet immers maar nooit of er een vraag over komt.

Betaalverzoekjes

Als de punten worden geteld, is het tijd voor de zogenoemde halftime-show, waar het personeel het gros van de week mee bezig is geweest: een video, met gebbetjes, onzin, drankspelletjes en wat dies meer zij; alles om hun gasten erbij te houden. Want erg lucratief is de quiz nu ook weer niet.

Siezen: 'We sturen wel open betaalverzoekjes naar de teamcaptains, hopelijk willen zij een bijdrage doen.' Het belangrijkste voor de Edese kroegbaas: 'Of het nu sneeuwt of regent, deze kroeg is altijd vol quizzers. Mensen zijn verslaafd aan de quiz. Dat is hartstikke leuk.'