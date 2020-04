Deze kringloopwinkel heeft alles verbouwd voor de anderhalvemeterregel

De gele paasspullen staan nog keurig uitgestald bij de ingang. 'We zijn echt halsoverkop dichtgegaan', weet manager Robert Frantzen nog goed. 'De veiligheid van het personeel was in het geding. Want niet elke klant hield zich even goed aan de juiste afstand.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

'Heel voorzichtig beginnen'

Maatregelen, zoals plexiglas bij de kassa's, afstandslijnen op de vloer en fysieke barrières om de juiste looprichting te krijgen, zijn ondertussen overal aangebracht. 'En natuurlijk komt er iemand bij de ingang die controleert of er niet te veel mensen naar binnen willen.' De kringloopketen aan de Westervoortsedijk in Arnhem lijkt op alles voorbereid.

Toch gaan nog niet alle winkels open. 'Op dinsdag 28 april gaan we heel voorzichtig beginnen. Met vijf winkels die opengaan. Beperkte openingstijden. En een strenge controle dus. Zeker ook bij de goedereninname. We hopen op ieders medewerking en geduld. We werken hier met herintreders op de arbeidsmarkt en mensen die werkervaring opdoen: die willen we veilig laten werken.'

Ondertussen is de achterstand op het gebied van ingezamelde kleding enorm. 'In plaats van 16 ton tot is er de afgelopen week maar liefst 40 ton aan kleding opgehaald uit de containers, weet Huub Kwekkeboom, die verantwoordelijk is voor de inzameling. 'En we moeten nog alle winterkleding uit de winkels halen en de zomerkleding erin zetten.'

'Doe rustig aan'

Nog anderhalve week dus. Dan gaan de eerste vijf kringloopwinkels weer open. Robert Frantzen heeft nog één oproep voor het publiek: 'Doe rustig aan en kom niet allemaal tegelijk anders kunnen we de toestroom niet aan. En wacht even geduldig als er een rij staat of kom anders een ander keertje terug.' Het valt niet mee: de overgang naar een anderhalvemetersamenleving.