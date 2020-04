Stijging in aantal verstrekte WW-uitkeringen in Achterhoek

Het aantal verstrekte WW-uitkeringen in de Achterhoek is in de maand maart gestegen tot in totaal 3466. De stijging in de Achterhoek (+3,9%) is minder sterk dan het gemiddelde van heel Nederland (+4,3%).

'De maand maart kende twee gezichten', aldus Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV, over het landelijke beeld. 'In de eerste helft viel de toeloop naar de WW nog mee. In de tweede helft van de maand zie je dat de arbeidsmarkt in de remmen gaat.' In totaal ontvingen volgens het UWV eind maart 3466 personen uit de Achterhoek een WW-uitkering. Dit is in vergelijking met een jaar eerder 11% minder. Ten opzichte van de vorige maand, februari, gaat het om een stijging van 3,9%. Aan het eind van februari ontvingen 3337 inwoners van de Achterhoek een uitkering.



Volgens het UWV zijn veel nieuwe uitkeringen voor jongeren. In de Achterhoek zijn 272 van de verstrekte WW-uitkeringen voor personen onder de 27 jaar. 252 hiervan zijn in maart aangevraagd. 'Ook zien we een forse stijging van het aantal nieuwe uitkeringen in de sector horeca en catering en de uitzendbranche', aldus Witjes namens het UWV. "Deze twee houden met elkaar verband. Voor de maand april verwachten wij een verdere stijging van het aantal WW-uitkeringen."