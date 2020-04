Coronavirus biedt kans voor uniek wildonderzoek

Verspreid over het park hangen sinds twee jaar 70 wildcamera's. Die camera's maken foto's van al het wild dat voor de camera’s opduikt, als de dieren tenminste niet kleiner zijn dan een konijn. Onderzoekers gaan recente beelden vergelijken met de beelden van voor de corona-uitbraak deze beelden om te zien of de dieren hun gedrag ook echt veranderen. 'We denken dat ze meer in open terrein zullen foerageren en dat ze meer gebruik zullen maken van de dag, terwijl ze normaal meer nachtactief zijn', zegt ecoloog Patrick Jansen van Wageningen University & Research.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

MKZ-crisis

Tijdens de uitbraak van MKZ in 2001 was publiek helemaal niet meer welkom in het Nationale Park De Hoge Veluwe. 'Toen constateerden we dat het gedrag van veel dieren al heel snel veranderde', vertelt Parkboswachter Henk Ruseler. 'De dieren waren toen inderdaad overdag actiever. Ze trokken al eerder naar de open vlaktes om te grazen.' Wetenschappelijk aangetoond werden deze bevindingen niet, want in het park was nog geen netwerk van wildcamera’s aanwezig.

Tekst gaat verder onder de wisselende foto's:

Hulp gezocht!

Iedere keer als een dier zich voor de camera laat zien, worden er razendsnel tien foto’s gemaakt. Op die manier schieten de 70 camera’s samen ieder jaar ongeveer een miljoen plaatjes. Al die beelden moeten worden bekeken, zodat duidelijk is welke dieren op de foto’s staan. Voor de onderzoekers is het onmogelijk om al die foto’s zelf te bekijken en daarom roepen ze de hulp in van het publiek. Op de website van het Nationale Park De Hoge Veluwe staat een link naar Snapshot, zoals het project heet. Daar zijn de beelden te zien en kan iedereen die wil helpen, aangeven welke dieren op de foto’s staan. 'Hoe meer mensen dat doen, hoe eerder we weten wat de effecten zijn', aldus Jansen.

Edelhert of damhert

Nu we zoveel mogelijk thuis moeten blijven, ziet Henk Ruseler Snapshot als een goed alternatief voor een bezoek aan een natuurgebied. 'Bovendien zie je het wild op de camerabeelden van heel dichtbij', aldus de boswachter. Het kan nog best lastig zijn om bijvoorbeeld een edelhert van een damhert te onderscheiden. Maar je hoeft geen deskundige te zijn om te helpen, benadrukt Ruseler. 'Op de website staan allerlei tips. En we laten de foto’s aan meerdere personen zien, zodat we uiteindelijk wel het goede antwoord hebben.'