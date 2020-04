Vluchtelingen maken rap, je checkt het nummer hier

Terwijl Nederland dit jaar 75 jaar vrijheid viert, is die vrijheid voor sommige inwoners nog maar heel vers. De meeste leerlingen van de internationale schakelklas van het Start College in Harderwijk komen allemaal uit gebieden waar oorlog heerst of waar hun vrijheid gevaar liep. Voor deze jongeren is oorlog niet iets uit een geschiedenisboek. Ze maakten een rap 'vrij zijn is niet eenvoudig' voor het project Vertel Vrijheid!

Vertel Vrijheid! is een initiatief van 14 musea en herinneringscentra. Op 14 plekken in Nederland, van Friesland tot Zeeland, maken VMBO-scholieren een rap waarin zij vertellen over vrede en vrijheid. In elke rap speelt een voorwerp of een verhaal uit één van de musea een centrale rol. Van elke rap wordt een videoclip gemaakt. Deze clips worden gebruikt in de voorstelling Vertel Vrijheid! van Vincent Bijlo en de Konrad Koselleck Big Band. De clips worden ook verspreid via social media.

De leerlingen van de Internationale Schakelklas van het Start College in Harderwijk hebben hun rap geschreven geïnspireerd door verhalen en voorwerpen uit Verzetsmuseum Amsterdam. Dat deden ze onder begeleiding van woordkunstenaar en vluchteling Yazan Fouad Bechara, ofwel Atta de Tolk. De leerlingen bezochten het museum en namen daar ook de rap op.

Een vliegtuig van een toiletbril en behang met de voltreffers van een sluipschutter

Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten doet ook mee met het project samen met een Duitse school, uit Stadtlohn. De leerlingen, die Nederlandse les hebben, bezochten het museum en maakten een rap over Joop Levy. Over het vliegtuigje, gemaakt van een toiletbril, dat hij voor zijn achtste verjaardag cadeau kreeg en over het bedankbriefje voor zijn onderduikfamilie in Lintelo, te zien in het Aaltense museum. Nog voordat de videoclip opgenomen kon worden gooide corona roet in het eten. Er wordt nu gewerkt aan een online oplossing.

Datzelfde geldt voor Scholengemeenschap de Pantarijn uit Wageningen die een samenwerking aanging met het Airbornemuseum in Oosterbeek. De leerlingen van de school maakten een rap en lieten zich daarbij inspireren door een bolderkar, gebruikt tijdens een evacuatie en door een stuk behang, waarop een Britse sluipschutter bijhield hoeveel Duitsers hij gedood had. Het Montessori College in Groesbeek moest nog beginnen met een rap over een trui van hondenhaar, de nationale feestrok en een dagboek uit het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. De workshops bij hen zijn voorlopig uitgesteld.

Foto: Leerlingen van de Herta Lebenstein Realschule uit Stadtlohn bezoeken het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten (foto Vertel Vrijheid!)

Vertel vrijheid gaat online

Het project Vertel Vrijheid is opgezet om scholieren bij de viering van 75 jaar Vrijheid te betrekken. Nu het Corona virus het onmogelijk maakt om de activiteiten op scholen te laten plaatsvinden gaat Vertel Vrijheid online verder. Vanaf maandag 20 april, (12.00 uur) kunnen jongeren uit heel Nederland zelf een rap over vrede en vrijheid schrijven en opnemen. De website www.vertelvrijheid.nl biedt van 20 tot en met 30 april toegang tot een online werkomgeving waarin de jongeren op beats van de Konrad Koselleck Big Band en met beeldmateriaal van o.a. de musea aan de slag kunnen. Zij kunnen hun raps insturen en kans maken op vertoning van hun rap in de voorstellingen op 4 en 5 mei en verspreiding van hun rap via Instagram.