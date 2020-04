Week van 30 maart dodelijkste van het jaar, 639 sterfgevallen in Gelderland

In Gelderland zijn in week 14 (30 maart tot en met 5 april) 639 mensen overleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van de institutionele huishoudens (mensen in onder meer verpleeg-, en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg) was de sterfte bijna twee keer zo hoog als normaal; 213 bewoners van Gelderse centra overleden. Bij particuliere huishoudens ging het om 1,5 keer zoveel overlijdens, 426 mensen.

In heel Nederland stierven in week 14 ruim 5000 mensen, dat is het hoogste wekelijkse sterftecijfer dit jaar. Noord-Brabant kende in de dodelijkste week van 2020 de meeste doden, 1060. Van deze overleden personen ging het in 324 gevallen om bewoners van zorgcentra.

Dit jaar overleden tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 797 mensen per week in institutionele huishoudens. In week 14 overleden naar schatting 1485 bewoners van institutionele huishoudens. Bij particuliere huishoudens steeg het aantal overledenen van gemiddeld 2336 per week in de eerste tien weken van 2020 naar 3552 in week 14.

De hogere sterfte in institutionele huishoudens volgt met enige vertraging op de coronacrisis in Nederland. Op 27 februari 2020 werd de eerste positief geteste patiënt gemeld in Nederland en op 6 maart het eerste sterfgeval door het nieuwe coronavirus (COVID-19).

Het Centraal Bureau voor de Statistiek brengt de (geschatte) sterftecijfers naar buiten. Het is niet duidelijk hoeveel mensen exact aan corona overleden.

