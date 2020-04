CORONAVLOG | Guy lag negen dagen in coma maar is nu weer thuis

Guy Janssen uit Elst was twee weken geleden dolgelukkig dat hij zijn strijd op de Intensive Care van het CWZ in Nijmegen had overleefd. Inmiddels is de coronapatiënt weer thuis. Hoe gaat het nu met hem? En wat voel je eigenlijk als je van de IC afkomt? Dat is te zien in vlog 8 vanuit het ziekenhuis.

Bekijk het verhaal van Guy. De tekst gaat verder onder de video.

Uiterlijk is hem niet meer aan te zien dat hij zo ziek is geweest. Maar het stemgeluid van Guy klinkt toch nog af en toe gebroken. Vooral als hij vertelt vanuit zijn woning over de periode dat hij bijkwam uit de coma waar hij negen dagen lang in is gehouden, nadat artsen corona bij hem hadden geconstateerd.

Zie ook: Coronapatiënt emotioneel na negen dagen in coma: 'Je bent er ineens weer'

'Dat waren de twee zwaarste dagen. Je kunt bijna niet meer bewegen, want je spieren zijn zo verslapt dat je eigenlijk niet heel veel meer kunt', blikt hij terug met zijn vrouw Inge aan zijn zijde.

Zeven weken herstel

Intensiviste Anke Kröner van Gelre Ziekenhuizen legt in de vlog uit wat er gebeurt met mensen op de IC: 'Als je een griepje hebt, ben je al heel slap. Maar dan beweeg je tenminste nog. Moet je nagaan hoe het is om helemaal niet meer te bewegen, zoals bij veel coronapatiënten het geval is wanneer ze kunstmatig in coma worden gebracht en ze al hun spieren niet meer gebruiken en ook hun ademhalingsspieren ondersteund worden. Dat betekent dat je voor elke week dat je plat hebt gelegen zeven weken herstel nodig hebt.'

Veel reacties

Ook Guy Janssen wacht nog een flinke herstelperiode. Maar hij ziet het leven desondanks positief tegemoet. Hij is weer bij zijn vrouw. En zijn kinderen kan hij in ieder geval bellen wanneer hij wil.

De eenzame tijd is voorbij. Want zwaar is het geweest. Guy Janssen bedankt daarom nogmaals iedereen die hem heeft geholpen. 'Ik wilde aanvankelijk iedereen op social media bedanken voor de fijne reacties. Maar dat waren er zoveel dat ik het in ieder geval hier doe, bedankt mensen!'

Zie ook: Eerdere coronavlogs uit het ziekenhuis