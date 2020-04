Hout van grootste Achterhoekse paasvuur door versnipperaar

Het hout van het paasvuur in Meddo wordt verwerkt tot biomassa, meldt de organisatie op Facebook. De bult van 9 meter hoog en 40 meter breed kan niet worden aangestoken, omdat het te droog is. Een lokale ondernemer gaat het hout nu versnipperen.

Afgelopen weekend had het eigenlijk moeten gebeuren: de 11e editie van het VuurFestival in Winterswijk-Meddo. Door de coronacrisis is het evenement afgelast, waardoor de organisatie met een volgend probleem zat: wat te doen met het ingezamelde snoeihout?

Stookverbod

Het liefst had de organisatie het paasvuur aangestoken zonder publiek, maar in verband met de droogte mag er momenteel niet gestookt worden. En dus ligt de bult er inmiddels al een paar weken. Het hout afvoeren is kostbaar, maar een lokale ondernemer biedt nu uitkomst.

'Er is in samenwerking met Onno Bruins Bosbouw & Agroservice tot een oplossing gekomen: het paasvuur wordt versnipperd en gebruikt voor biomassa. Op deze manier wordt het paasvuur toch op een verantwoorde manier opgeruimd en hergebruikt!', schrijft de organisatie op Facebook.

1000 uur werk voor niks

'We hebben nog nooit in het verleden een paasvuur op deze manier hoeven op te ruimen. Het liefst steken we hem natuurlijk onder het oog van vele duizenden mensen aan middels een gigantische show. Helaas zit dat er nu even niet in, gezondheid gaat immers voorop!', schrijft de organisatie.

In het bericht op Facebook bedankt de organisatie alle bouwers. 'Via deze weg willen we alle Holtslöppers van de HCO extra bedanken, er zit immers ruim 1000 uur werk in het bij elkaar slepen van de bult!'.

