CORONACOLUMN | Directeur Papendal Jochem Schellens predikt geduld

Prominenten uit de Gelderse sport laten hun licht schijnen over de gevolgen van het 'nieuwe normaal.' Ze doen dat in een exclusieve column. In deel 3 de algemeen directeur van Papendal, Jochem Schellens uit Arnhem.

Ook voor Papendal zijn het ronduit bizarre tijden. Zowel het Hotel & Congrescentrum als het Sportcentrum liggen nu ruim vier weken volledig stil. Het viel niet mee om te zien dat de omzet van het hotel in één keer naar nul gaat en wij van de sport van heel dichtbij meekregen hoe de olympische droom van al die topsporters met een jaar uitgesteld werd. Jarenlang hebben zij alles opzij gezet en vervolgens zien ze de misschien wel 'grootste wedstrijd ooit' verplaatst worden.

Uiteraard valt dit allemaal in het niet bij wat zich op gezondheidsgebied in ons land afspeelt. In beide bedrijven zullen wij er met veel veerkracht en positiviteit zo snel mogelijk weer bovenop komen.

Met ontzag en dankbaarheid kijk ik naar wat er zich momenteel in de Nederlandse zorg afspeelt. Twee goede voorbeelden daarbij zijn onze partners ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en Ziekenhuis De Gelderse Vallei in Ede.

Tekst gaat verder onder de foto.

Jochem Schellens, directeur Papendal (eigen foto)

Normaal gesproken werken wij nauw samen in de ondersteuning van topsporters in hun strijd met betrekking tot wereldtitels en olympische plakken. Nu strijden zij voor het verschil tussen leven en dood. Wanneer je dit goed bekijkt en vergelijkt met je eigen micro-omgeving wordt alles direct weer in het juiste perspectief geplaatst.

Economische druk

Verwacht van mij dan ook geen teksten dat wij zo snel mogelijk weer open moeten zijn. Natuurlijk zijn wij daar als Papendal bij gebaat. Maar wij zijn nog minder gebaat bij het onder economische druk open mogen zijn om dan drie weken later vanwege het oplopen van besmettingen onder gezondheidsdruk weer te moeten sluiten. Ik vrees dat wij dat scenario als Papendal nog lastiger te boven zouden komen. Net als vele andere bedrijven denk ik.

Geduld is dus essentieel en ondertussen zullen wij allemaal onze draai in de 'anderhalvemetereconomie' moeten vinden. Persoonlijk worstel ik wel met de vraag tot waar en wanneer wij 'het nieuwe normaal' normaal moeten vinden.

Onuitvoerbaar

Anderhalve meter afstand leidt in sport tot verlies van aantrekkingskracht bij teamsporten zoals voetbal, hockey en handbal en tot volledige praktische onuitvoerbaarheid bij sporten als boksen en judo.

Tekst gaat verder onder de foto.

Praktische oplossingen

In ons hotel betekent dit voor de zaal en het restaurant dat een vijfde van de reguliere capaciteit overblijft. Ik denk niet dat gasten het vijfvoudige kunnen of willen betalen. Maar natuurlijk mag je ook van Papendal voor de korte termijn vindingrijkheid en praktische oplossingen verwachten. We zijn afhankelijk van de uiteindelijke regelgeving maar zeker in staat om ervoor te zorgen dat onze sporters hier weer kunnen trainen.

Voor de lange termijn zijn een vaccin en permanente aandacht voor het bestrijden van de risico’s van virussen de enige echte oplossingen.

Tot dat moment: blijf fit, laat gezond verstand zegevieren en wees lief voor elkaar!