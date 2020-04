Hoe gaat het nu met de bands uit Deurdonderen?

In de serie komen zes bands uit Gelderland en Overijssel aan bod die (toen) in het post-Normaal-tijdperk dialect in de popmuziek in leven houden. De omroep heeft dat even bij de artiesten zelf nagevraagd en dat leverde weer heel diverse en eigenwijze reacties op. Zoals we gewend zijn van de bands.

Om maar met het slechte nieuws in huis te vallen, Dokter Watjes is overleden. De concerten en website van de Hengeveldse superband kunnen niet meer worden bezocht voor goed klinkende genezing of swingend spreekuur. Of de vijf mannen bewust euthanasie op hun groep hebben toegepast is niet duidelijk, maar voor hun eigen muzikale gezondheid zijn ze een andere weg ingeslagen.

Niet nadat er eerst nog en ‘knappend good’ afscheidsoptreden werd gehouden en daarna netjes een overlijdensadvertentie werd geplaatst; ‘Rust hard’ zoals de laatste woorden van de Dokter luidden.

Meer moederband dan meidenband

De Boerenrockies uit Tuk daarentegen zijn meer dan ‘springleavend’. De meidenband is inmiddels meer een moederband; was tijdens de opnames alleen de zangeres zwanger, nu zijn er maar liefst vier kleine rockies aan de muzikale stamboom toegevoegd. De dames timmerden tussen de luiers en babyhapjes door gewoon rustig verder aan hun dialectrockers-loopbaan en gingen een samenwerkingsverband aan met een andere vijfkoppige meidenband.

Las Bandidas uit Friesland en de Rockies uit Overijssel samen goed voor tien rockende vrouwluu. De twee meidengroepen maakten de vaderlandse podia onveilig onder de titel ‘Maand(ver)bandjes on tour’ en ongetwijfeld wordt hun hit ‘De Kop’ nog steeds uit volle borst meegezongen.

Droom Boetners komt uit

De Boetners uut Braamt waren tijdens de tv-opnames al de ijverigste jongens van de klas en ze hebben dan ook niet stilgezeten. De Achterhoekers zagen hun droom: optreden op de Zwarte Cross en samenwerken met Bennie Jolink ruimschoots uitkomen. Met meer haar en wat steviger geworden zijn de vier ook qua productie weer gegroeid: ondertussen vier albums.

De presentatie van de laatste plaat ‘Geblök en gereer’ stond voor mei dit jaar gepland maar is vanwege corona uitgesteld naar 20 november. Met songtitels als ‘Wat Mot I-j Dan?!’,’Later (As I-j Groter Bunt)’, ‘Mooie Deerne’ en ‘Ik Bun Nog Lang Niet Dood’ houden ze in ieder geval de moed erin. De bandleden worden bijna emotioneel als ze terugdenken aan de opnameperiode voor de Deurdonderen-serie.

'Ut geet vedan' met Half um Half

Half um Half uit het Twentse Usselo blijft een bescheiden boerenrockband in kleurrijke outfit. Ze wilden best vertellen hoe het nu met ze gaat maar het maken van een filmpje liep weer uit op een avondje 'olderwets de kratte leagtrekken' oftewel gewoon veel bier drinken. Of ze strootje hebben getrokken is niet zeker, maar bassist Collin was in ieder geval de klos hij zit nog enigszins brak voor de camera (achter hem lege groene flesjes).

Met ons 'geet ut vedan' de band (met 'rock 'n roll van eagn groond') heeft inmiddels een nieuwe drummer en had ook de nodige optredens op de agenda, ook nog 'springleavend' dus. Die concerten gaan dan voorlopig niet door, maar dat geeft de Twentse rockers tijd voor het schrijven van nieuwe songs. Check hun cd 'Rekken d'r good op' met daarop hun Deurdonderen-bijdrage 'Dan loa-j mie stoan'. Namens de band: 'Goed spoelen, blijf gezond en atjoo!'.

Ritn Ditn-song lijflied protesterende boeren

Ritn Ditn uit Nijkerk maakte in de periode van de recente boerenprotesten naam met hun Deurdonderen-song 'Omdat iedereen ok vretten mot'. Het werd zo'n beetje het lijflied van de naar Den Haag oprukkende boeren en boerinnen. De Niekarkers zitten nu ook aan huis en kids gekluisterd maar blijven solo repeteren en liedjes schrijven.

Ze kijken sowieso met plezier terug op het jaar waarin ze derde werden in de Gelderse Top 100 en hun vijfde optreden op het Engelse Balstock-festival werd kracht bij gezet met een stevige ballad die ook op cd is uitgebracht. Zanger Wouter hoopt dat de bandleden weer snel bij elkaar kunnen komen en met zijn vieren weer het podium op kunnen. 'Let op mekaar en we zien mekaar wel weer in één of andere feesttent'.

Taliband, het mysterie van Toldiek

En dan blijft er nog één groep over, de Taliband uut Toldiek. Treden ze nog op ? Zijn ze nog wel een band, zijn ze toch gestopt met bier drinken en is het leven zinloos zonder Zwarte Cross? Het blijft een mysterie. De lichtvoetige anarchisten uut de Achterhoek lijken op dit moment niet zoveel te melden te hebben, zoals ze op de Deurdonderen-cd eerder al zongen 'Zo buj een held en zo bun i-j een lul, 't leaven is toch vaak – Verstand op nul'.

Maar dan hun videobijdrage met muziek van Snoop Dogg & Dr. Dre: 'You know I'll always be in love with you, still...' en dan duister-dramatische beelden van een troosteloos oefenhok met stoffige versterkers en een eenzame gitaar. En voelt de kijker daaronder behalve de romantiek misschien ook nog de drang naar 'lekker spöllen' ??? Taliband april 2020: Einde doei!

