Kun je het coronavirus krijgen van een muggenprik?

Het wordt warmer, de ramen staan open en dan is het wachten op de eerste muggenprikjes. In deze coronatijd rijst de vraag: kunnen we het coronavirus oplopen door een muggenprik? Sander Koenraadt, insectenvirussen-deskundige van de Wageningen Universiteit geeft antwoord.

'Nee, dat is zeer onwaarschijnlijk', zegt hij tegen Omroep Gelderland. 'Er is nog geen onderzoek naar gedaan, maar op basis van wat we wel weten van het virus en hoe het zich verspreidt is het zeer onwaarschijnlijk. Het is eigenlijk gewoon niet mogelijk.'

Coronavirus zit nauwelijks in bloed

Het virus verspreidt zich door kleine druppeltjes bij het hoesten en niezen en is nauwelijks aanwezig in bloed dat de muggen opnemen, vertelt Koenraadt.

'En zelfs als de mug een klein beetje bloed zou opnemen waarin misschien het coronavirus in aanwezig is, dan is het voor het virus een doorlopende weg in de maag van de mug. Dat komt omdat het virus zich niet kan vermenigvuldigen in een insect.'

Er zijn wel andere virussen die door steekmuggen overgedragen kunnen worden. 'Het gaat dan om een hele andere groep virussen.' Als voorbeeld noemt Koenraadt het zikavirus. Een mug kan dus irritant zijn, maar we hoeven niet bang te zijn dat het het coronavirus verspreidt, aldus de deskundige.

Luister naar het gesprek met Sander Koenraadt.

