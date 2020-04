Studentenhuizen in coronatijd: wel of geen huishouden? Meningen lopen uiteen

Dat betekent dat studenten die samen in een huis wonen, buiten hun huis 1,5 meter afstand moeten bewaren zodra ze een groep van meer dan twee personen vormen, legde Marcouch uit. Daarmee wilde hij duidelijkheid geven nadat hier vragen over waren ontstaan. Dat geldt volgens Marcouch voor de hele Veiligheidsregio Gelderland-Midden, waar hij voorzitter van is.

Maar daar denkt de eigen gemeenteraad van de Arnhemse burgemeester anders over. Een meerderheid van CDA, D66, Arnhem Centraal, GroenLinks en PvdA wil namelijk dat studenten die in één huis samenwonen wel als huishouden gezien worden.

'Gebruik uw gezonde verstand'

'Trek één lijn', vraagt Klaartje van Dillen (CDA) aan de burgervader. Ze is blij met zijn oproep tot het gebruiken van gezond verstand. 'Maar gebruik dan zelf ook uw gezonde verstand ten aanzien van deze doelgroep.'

'Praktisch gezien kunnen studenten die samenwonen niet anders dan een huishouden vormen', stelt Mattijs Loor (D66). 'Uiteraard moeten deze mensen niet in de openbare ruimte massaal het verkeerde voorbeeld geven. Maar het lijkt ons vrij vanzelfsprekend dat voor hen hetzelfde geldt als voor iedere andere groep mensen die ervoor kiest om een huis te delen.'

'Streep niet de meest logische'

'Als studenten binnenshuis beschouwd worden als een huishouden, dan moet dat daarbuiten ook', vindt Vincent Bouma (PvdA). 'Natuurlijk is het niet de bedoeling dat ze met het hele studentenhuis in Sonsbeek een feestje gaan vieren, of in de stad gaan rondhangen. Wij begrijpen dat het lastig is waar je de grens trekt, maar wat ons betreft is de streep die de burgemeester trekt niet de meest logische.'

'Een modern huishouden is op diverse manieren samengesteld', ziet Muriël Simonis (GroenLinks). 'Dat geldt natuurlijk ook voor studentenhuizen. Als je allerlei huishoudelijke zaken deelt, zou het vreemd zijn om in de huidige situatie niet als een huishouden te worden behandeld. Het zou absurd zijn als je vervolgens een boete krijgt, doordat je samen bent.'

'Sturen Marcouch met die boodschap'

Nu geldt de noodverordening voor de hele Veiligheidsregio, de gemeente Arnhem is daar slechts een onderdeel van. 'Maar wij sturen Marcouch daar wel naartoe met die boodschap', legt CDA'er Scott van den Broek uit. 'Of om zelf als burgemeester soepel om te gaan met de handhaving natuurlijk.' Een voorstel daartoe wordt op dit moment voorbereid, laat Van den Broek weten.

