Corona maakt nog steeds slachtoffers in Heerde: 'Dagelijks luiden hier de kerkklokken'

Dominee Sjaak Weststrate heeft het er moeilijk mee. 'In het begin was het heel heftig. We hebben de eerste week enorm te maken gehad met die uitbraak, ook in onze gemeente. Er waren zes mensen overleden in een week tijd. Nu is er wat rust', vertelt hij.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Toch is het leed nog niet voorbij. 'De zorgen zijn niet minder op dit moment', zegt Jan Berkhoff, waarnemend burgemeester van Heerde. 'Het coronavirus grijpt nog steeds om zich heen. Dagelijks luiden hier de kerkklokken in verband met de begrafenissen. Mensen die ik begin maart nog in blakende welstand heb gezien, zijn er nu niet meer.'

Volgens Berkhoff zijn er in Heerde veel spontane acties voor mensen die hulp nodig hebben. 'Er wordt in deze gemeenschap ongelooflijk goed naar elkaar omgekeken.'

