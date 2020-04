Onderzoek naar mogelijke brandstichting woning Arnhem in volle gang, huis was net verkocht

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. De brandweer vermoedde dat er iemand binnen was, maar uiteindelijk is niemand aangetroffen. Hoe het vuur kon ontstaan, is nog niet duidelijk. Wel is te zien dat er weinig meer van het huis over is.

Bekijk de beelden van de brand. De tekst gaat daaronder verder.

De brandweer zegt dat de vlammenzee zich heel snel uitbreidde in de woning. 'Het gaat ook om een oud huis, met houten vloeren', aldus de woordvoerder. Rond 21.45 uur werd het sein 'brand meester' gegeven. Bij de twee naastgelegen woningen bleef de schade beperkt tot het dak.

Mogelijk brandstichting

In de buurt wordt gezegd dat de bewoner van het huis mogelijk zelf de brand heeft veroorzaakt. De brandweer kan daar nog niets over zeggen, maar sluit brandstichting niet uit gezien de snelle ontwikkeling van de brand.

De politie heeft van de woning een zogeheten 'plaats delict' gemaakt, dat betekent dat ook de politie aan brandstichting denkt.

'Ik hoorde een harde knal'

De buurvrouw van de in brand gevlogen woning was in haar eigen huis zich aan het klaarmaken om te gaan hardlopen. 'Maar ineens hoorde ik een harde knal en toen hoorde ik iemand mijn naam roepen. Toen ben ik naar buiten gegaan. Ik heb nu van de buren een fleecejack geleend, badslippers geleend, sokken geleend en nu wachten tot we weten of we erin kunnen. Ik denk dat ik voorlopig niet kan slapen in mijn huis.'

Over de buren weet ze niet zoveel op dit moment. 'Ik weet niet hoe het met de buurman is. Ik heb begrepen dat hij weg is, in ieder geval niet in het huis.'

Burgemeester Marcouch: 'Heftige brand'

Door de brand is de stroom in de wijk uitgevallen. Het postcodegebied 6824 zit deels zonder stroom, minder dan 100 huishoudens hebben er last van. Burgemeester Ahmed Marcouch is woensdagavond ook naar de Laan van Klarenbeek gekomen om met eigen ogen de schade te bekijken en buurtbewoners een hart onder de riem te steken.

Bekijk hier reacties van de brandweer, de buren en burgemeester Marcouch. De tekst gaat verder na de video.:

Marcouch: 'Het is toch een heftige brand, buren zijn heel erg geschrokken. Dat kun je ook wel zien, want de hele straat is uitgelopen. De buren kunnen waarschijnlijk ook niet in hun woning slapen. Zij gaan of naar familie, of anders wordt er voor ze gezorgd.'

