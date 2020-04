Digitaal debat over asowoningen in Nijmegen gaat door ondanks weerstand

De skaeve huse in de Nijmeegse wijk Weezenhof moeten er zo snel mogelijk komen. Dat vind een meerderheid van de gemeenteraad die woensdagavond over deze 'asowoningen' digitaal debatteerde. Geen ideale vorm van debatteren, maar volgens een meerderheid van de raad kon de vergadering wel gewoon doorgaan.

Dat het niet ideaal is om vanuit huis te debatteren bleek eigenlijk al direct aan het begin van de vergadering toen John Brom van Stadspartij DNF zijn zegje wilde doen. Tot twee keer toe zat hij in het luchtledige te praten, want geen van de andere raadsleden kon zijn bijdrage horen.

'Dit is toch geen debat!'

Toch vond Brom dat dit debat geen uitstel meer kon verdragen, zo bleek toen de microfoon van zijn laptop eindelijk werkte. Sinds 2013 wordt er namelijk al gesproken over de komst van de acht woningen voor dak- en thuislozen die niet terechtkunnen in de reguliere zorg vanwege hun gedrag. ‘Het plan moet er nu maar eens doorheen. Ik ben er wel klaar mee’, sprak Brom.

De belangrijkste tegenstander van deze vorm van debatteren was Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU). Hij had het debat willen uitstellen tot na de coronacrisis zodat raadsleden elkaar in de ogen konden kijken en zodat de omwonenden daarbij ook aanwezig konden zijn. Zijn frustratie werd duidelijk toen hij al drie minuten zat te wachten om de wethouder tijdens een monoloog te interrumperen. Paul Eigenhuijsen: ‘Dit is toch geen debat!’

Communicatie met de buurt

Dat het zo lang geduurd heeft, komt doordat er de nodige zorgen leven bij de buurt, met name over het zogenoemde buurtbeheerplan. Bewoners voelen zich ook niet serieus genomen door het gemeentebestuur. Vorig jaar werd er een nieuw bestemmingplan opgesteld waarop bewoners konden reageren. Carel van Nahuijs van buurtplatform Weezenhof: ‘Vervolgens hoorden we een half jaar niets van de gemeente en twee weken geleden lag er ineens een nieuw plan dat nu door de raad heen gejast moet worden.’

De communicatie vanuit het college is dus volgens buurtbewoners niet goed verlopen. Maar wethouder Vergunst wilde daar woensdagavond niets van weten. Volgens hem is er juist regelmatig goed overlegd met de buurt.

Instemming voordat schop de grond in gaat

Eén van de eisen van de buurt is dat er een goed buurtbeheerplan komt waarin staat hoe er omgegaan wordt met de dak- en thuislozen die in de skaeve huse komen wonen. Het huidige plan dateert van 2013 en de buurt wil op zijn minst dat dat geactualiseerd wordt. Een wens die volgens veel raadsleden gerechtvaardigd is. Nick de Graaf (VVD) wil dan ook dat dat plan eerst goedgekeurd wordt door de buurt, voordat er ook maar één schop de grond in gaat.

Zo ver wilde wethouder Vergunst niet gaan, maar hij verzekert de raad wel dat de skaeve huse pas in gebruik genomen worden als de buurt instemt met het buurtbeheerplan.

Winkelcentrum Weezenhof

Een ander punt van zorg is het winkelcentrum. Er is in 2013 juist voor deze locatie gekozen omdat het voorzieningenpeil hier op orde is. Maar sinds de brand in 2017 ligt dat winkelcentrum er zieltogend bij, dus dat argument is volgens een aantal raadsleden niet meer geldig.

Volgens wethouder Noël Vergunst heeft eigenaar Ton Hendriks wel degelijk plannen om te herbouwen, maar wanneer dat kan hij niet zeggen.

Debat uitstellen?

De wethouder wilde zich ook niet uit de tent laten lokken met een toezegging dat die eigenaar tijdens herbouw het parkeerterrein (in handen van de gemeente) mag gebruiken om een tijdelijke supermarkt neer te zetten. ‘Ik ga toch niet gratis een parkeerterrein weggeven? Die toezegging ga ik gewoon niet doen’, aldus een zichtbaar geïrriteerde wethouder.

Op 13 mei moet de raad gaan beslissen over de skaeve huse. Tenzij het debat uitgesteld wordt, zoals Paul Eigenhijsen graag wil.

