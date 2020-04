Rutte herhaalt: 'Houd vol, de druk op de zorg blijft enorm'

Tijdens een speciale persconferentie legde premier Rutte uit hoe de strijd tegen het coronavirus vordert. Hij sprak zijn dank uit aan iedereen die de afgelopen tijd binnen is gebleven, zoals nadrukkelijk werd verzocht.

'Geweldig dat zoveel mensen vol hebben gehouden. Daar ben ik blij mee, zo houden we de situatie in de ziekenhuizen onder controle. 'Houd vol' blijft voorlopig ook de belangrijkste boodschap. Hoe beter we ons aan de maatregelen houden, hoe groter de kans dat er stap voor stap ruimte komt voor versoepeling van de maatregelen', sprak Rutte.

'Anderhalvemetersamenleving' blijft

De druk op de zorg blijft groot, benadrukte de premier, maar de maatregelen hebben wel degelijk effect. Pas over een week wordt duidelijk hoe de situatie in Nederland er ná 28 april uitziet.

Foto: ANP

'Het loket gaat niet ineens open. De druk op de zorg blijft enorm. Als iedereen weer gaat doen waar hij zin in heeft, liggen er zo weer duizenden mensen op de intensive care. We moeten ons hoe dan ook voorbereiden op een nieuwe overgangsfase, het 'nieuwe normaal' in de anderhalvemetermaatschappij. Deskundigen kijken hoe we daaraan handen en voeten kunnen geven', legde de minister-president uit.

Drie belangrijke pijlers

Als maatstaf kijkt het kabinet naar drie belangrijke pijlers: de druk op de zorg (1), bescherming van ouderen met een zwakke gezondheid (2) en zicht op en inzicht in verspreiding van het virus (3). De regering wil het risico dat het coronavirus 'nieuwe zuurstof' krijgt zo beperkt mogelijk houden.

Geen club, geen bezoek aan ouderen: we moeten de duivelse dilemma's blijven bespreken Mark Rutte

De voorbije weken nam de premier al meerdere keren het woord. Dat deed hij om maatregelen af te kondigen, instructies mee te delen en het Nederlandse volk moed in te spreken.

Woensdag hamerde Rutte er vooral op dat Nederland vol moet houden. 'We missen onze club, we kunnen niet op bezoek bij de ouderen. We moeten deze duivelse dilemma's blijven bespreken. Het is een periode waarin op veel plaatsen hard wordt gewerkt aan lastige besluiten voor de volgende lastige fase.'

Terugtrekken uit lockdown

Premier Rutte sprak eerder al van een 'intelligente lockdown'. Voordat aan die periode een einde komt, moet er nog het nodige gebeuren. Maatregelen kunnen pas worden versoepeld wanneer de situatie beheersbaarder is geworden. 'De impact is gigantisch. En elk verhaal over schrijnende gezinssituaties, eenzaamheid of bedrijven die het water aan de lippen staat zijn bekend', benadrukte Rutte woensdag.

Ineens terug naar hoe het was is geen optie, zei de premier. 'Het virus kan toch ineens weer om zich heen grijpen. Voor deze weken en maand geldt: houd vol. Alleen samen krijgen we corona onder controle.'

Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie. Foto: ANP

'Ga gewoon naar de dokter'

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, herhaalde de mededeling dat mensen gewoon naar de huisarts moeten kunnen blijven gaan. Hij lichtte toe dat goede opsporing en een verhoogde testcapaciteit ertoe kan bijdragen dat het coronavirus nog beter onder controle komt.

Ook onderstreepte de minister het belang van een app die registreert wie ziek is en wie het gevaar loopt besmet te raken. Ideeën daarover stroomden de laatste dagen binnen; volgende week wordt mogelijk meer bekend.