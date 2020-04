Topdrukte voor pakketbezorgers Elst

'Het lijkt wel op hamsteren in de supermarkt. De drukte is vergelijkbaar met de kerstperiode. Er worden dagelijks tussen de 30.000 en 40.000 pakketjes verwerkt en er worden extra busjes ingezet om die allemaal te kunnen bezorgen', zegt depotmanager Sjon de Heuvel van het sorteercentrum in Elst.

Pakketje voor de deur

Vanzelfsprekend zijn er maatregelen genomen om verspreiding van corona te voorkomen. Zo zijn er in het sorteercentrum schotten van plexiglas geplaatst.

Kijk hier naar een reportage. De tekst gaat daaronder verder.

De pakketbezorgers overhandigen het pakketje niet meer, maar leggen dit neer bij de deur, bellen aan en doen dan een stap terug, zodat er anderhalve meter afstand is. De bestellingen zijn van tevoren betaald of worden voldaan via AfterPay. Dit was bij pakketbezorging van PostNL vanuit Elst al ruim een jaar het geval. Maar in deze coronatijd, waarin contactloos betalen de voorkeur heeft, komt het extra goed uit.

Meer waardering

Wordt er normaal gesproken wel eens geklaagd over pakketbezorging, nu is dat anders. Depotmanager Sjon de Heuvel merkt dat pakketbezorgers meer gewaardeerd worden. 'Ik hoop dat dit na de coronacrisis zo blijft.'