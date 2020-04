Wim Aalderink voorzitter van Stichting Vrienden van het SKB

De Stichting Vrienden van het SKB richt zich op het welzijn van de patiënten van het SKB en zamelt op allerlei manieren geld in om projecten te financieren die ten goede komen aan het verblijf in het ziekenhuis in Winterswijk. Zo is er begin februari dankzij de Vrienden een Beweegplein geopend in het SKB.

Stichting Behoud SKB

Aalderink is in februari gestopt als wethouder namens Winterswijks Belang omdat zijn gezondheid hem in de steek liet. Hij volgt Mensink op die jarenlang als voorzitter van de Vrienden heeft gefungeerd.

De recreatieondernemer wil zich volledig richten op het voorzitterschap van de Stichting Behoud SKB, die zich inzet voor het behoud van een volwaardig SKB en daarmee de basiszorg voor de oostelijke Achterhoek in Winterswijk.

De Stichting Behoud SKB vreest dat het beoogde nieuwe Slingeland Ziekenhuis aan de A18 in Doetinchem, zoals het overkoepelende ziekenhuisbestuur Santiz dat voor ogen heeft, het SKB zal leegzuigen. De coronacrisis toont juist het belang van een volwaardig SKB aan, stelt de Stichting Behoud SKB.

