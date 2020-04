Driekwart eeuw zonder oorlog is een danklied meer dan waard

Het vrijheidslied is geschreven voor bevrijdingsdag in IJzerlo in de gemeente Aalten. De boodschap is: verbinding, naoberschap, leef met elkaar, wees lief voor elkaar, kijk naar elkaar om en sta voor elkaar klaar. Niet alleen in IJzerlo, maar in de hele wereld.



Ankh draagt de tekst voor bij het monument ter nagedachtenis aan de vliegers van de op 26 juni 1943 neergestorte Engelse Stirling-Bommenwerper BK767. Symbolisch, omdat zij voor onze vrijheid vochten, de vrijheid van mensen die ze helemaal niet kenden, een ultiem gebaar van naoberschap.

Ankh Gussinklo bij het Stirling monument - foto Omroep Gelderland

Vrijheidslied - door Ankh Gussinklo

In de tijdlijn van de eeuwen volgen wij ons levensspoor,

vormen samen een gemeenschap en vandaag dit vrijheidskoor.

Driekwart eeuw nu zonder oorlog is een danklied meer dan waard.

Hier in vredestijd geboren, levend naar je eigen aard



Alle talen ôns egeven, 't Nederlands en 't dialect,

Engels, Frans, met Duuts deurweven, en multicultureel deurspekt.

Alzentied is 't al beschreven, argens tussen vrees en hopp'

hef de mens 'die geest' ekregen: 'Wi-j hier nuumt dit naoberschop.'



Toch is het op deze aarde lang niet altijd 'pais en vree.'

Niet elk volk ervaart die waarde of deelt in de welvaart mee.

Maken wij van mensen nummers, maar is dat geen waanidee?

Elk op zich zijn wij een druppel, samen in die ene zee.



Zo zijn alle mensenkind'ren broers en zussen van elkaar.

Met dit weten diep doorzinderd, zet je vrede op de kaart.

Vrij in hart en ziel en nieren voor een ieder mens apart.

Maar om vrijheid echt te vieren, sluit je elk ander in je hart.

Ankh schreef de tekst op de melodie van Beethoven 9, ook wel bekend als 'Alle Menschen werden Brüder'. Het Rotterdams Filharmonisch Orkest nam hier onlangs een speciale corona-versie van op. Deze versie is ook in de reportage gebruikt, met toestemming van het Rotterdams Filharmonisch Orkest.

Meer verhalen over de bevrijding zijn te zien in de laatste aflevering van ons programma '75 jaar vrijheid: in het spoor van de bevrijders'. De aflevering wordt om 17.35 uur (elk uur herhaald) uitgezonden bij Omroep Gelderland).

Kijk op 75jaarvrijheid.nl voor veel meer verhalen en kijk hier alle uitzendingen terug. Volg 75 jaar vrijheid ook op Instagram, YouTube en op Facebook.