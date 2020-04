Onderzoekers willen via neusvocht antistoffen tegen corona opsporen

Vanuit het RIVM loopt er al een onderzoek via de bloedbanken, om te kijken of er antistoffen worden aangemaakt bij coronapatiënten in het bloed. Maar onderzoekers van het Radboudumc denken méér te achterhalen door onderzoek te doen naar antistoffen in neusvocht.

'Bij milde coronaklachten of infecties zonder klachten, is dit niet meetbaar in het bloed, maar wél in neusvocht', benadrukt Dimitri Diavatopoulos van het Nijmeegse ziekenhuis. 'Juist de neus is de plaats waar de corona-infectie plaatsvindt. Dus wij denken zo een beter beeld te krijgen.'

Groepsimmuniteit

Groepsimmuniteit. Een woord dat we in de coronacrisis veelvuldig horen. Hoe meer mensen immuun zijn voor het virus, hoe beter we de zwakkeren in onze samenleving kunnen beschermen. Dat is het idee. Maar hoe meet je die groepsimmuniteit?

Doel van beide onderzoeken is het meten van antistoffen die zijn aangemaakt bij mensen die een corona-infectie hebben gehad. Zo moet er uiteindelijk een representatief beeld bestaan van hoeveel mensen immuun zijn voor het virus.

Vijftig gezinnen onder de loep

De Nijmeegse onderzoekers verwachten dus antistoffen te kunnen meten in het neusvocht. Van andere infecties is namelijk bekend dat ze antistoffen kunnen opwekken in de bovenste luchtwegen. Of dat bij corona het geval is, daar proberen ze nu achter te komen.

Ze doen dat met een studie onder vijftig gezinnen, waarbij tenminste één gezinslid positief is getest op het coronavirus. Dat onderzoekers Dimitri Diavatopoulos en Marien de Jonge dit speciaal onder gezinnen testen is een bewuste keuze. Kinderen ervaren over het algemeen geen of alleen milde klachten als ze besmet zijn met het coronavirus.

De Jonge legt uit dat bij de huisbezoeken een verpleegkundige in beschermende kleding de eerste testen afneemt. Daarna wordt de deelnemers geleerd het zelf te doen.

Voor de zomer eerste resultaten

Als er inderdaad antistoffen worden gevonden, dan wordt vervolgens gekeken of die antistoffen in staat zijn om de infectie van het virus te remmen. Daarvoor werkt het Radboudumc samen met de Universiteit van Utrecht.

Binnen enkele maanden worden de eerste resultaten verwacht. De Jonge: 'We krijgen nu de eerste wattenstaafjes en neusstrips binnen. Die gaan we analyseren en over anderhalve maand verwachten we de eerste resultaten.'

De onderzoekers hopen met het onderzoek een beter beeld te krijgen of mensen na een corona-infectie beschermd zijn tegen het virus. Ook hopen ze te achterhalen hoeveel antistoffen nodig zijn om beschermd te zijn tegen COVID-19.